Gaziler 'özel harekat' ruhunu kurdukları kulüpte yaşatıyorlar

Emekli özel harekatçı gaziler, kurdukları "Gaziler Engelli Spor Kulübü"nde gazi, şehit yakını, emniyet personelinin engelli yakınları için sportif faaliyetler düzenliyor.



Özel harekatçı gazilerin sosyal hayata adapte etmek ve emniyet teşkilatı içerisinde bulunan personeli spor çatısı altında toplamak amacıyla 2018 yılında kurulan Gaziler Engelli Spor Kulübü, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Özel Harekat Başkanlığı ile iş birliği protokolü kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.



Gaziler Engelli Spor Kulübü bünyesinde gaziler okçuluk ve havalı tabanca poligonunda atış yaparken, mesleğe devam eden özel harekat polisleri de kick boks ve güreş branşlarında aktif olarak spor yapıyor.



Kulüp Başkanı emekli polis özel harekatçı gazi Ömer Kula, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulübü 2018'de herhangi bir kar amacı gütmeksizin kurduklarını belirterek, "Biz gazilerin bu kulübü kurmasındaki temel amaç, şehit yakınları, gaziler, gazi yakınları ve personelimizin engelli yakınlarına ve personelimize sportif kabiliyet kazandırmak." dedi.



Kulüp bünyesinde güreş, yakın dövüş, havalı tabanca ve okçuluk branşlarında faaliyet gösterdiklerini belirten Kula, sözlerine şöyle devam etti:



"Sporcularımız güreşte, büyükler serbest stil ve büyükler grekoromen stilde 1. Lig'de mücadele ediyor. Yağlı güreşlerde ise başpehlivanlığa ulaşmaya iki boyumuz kaldı. Kick boks branşında ise 2021 yılında yapılan kulüpler arası Atatürk'ü Anma ve Türkiye kupası şampiyonasında takım halinde şampiyon olduk. Okçuluk branşı ise tamamen gazilerimizin sosyal hayata rehabilite olması amacıyla kuruldu."



Gazilerin, kulübün kurduğu atış poligonunda keyifli vakit geçirdiğini aktaran Kula, "Gazilerimiz kulübümüzde anılarını tazeleyerek zamanlarını daha iyi bir şekilde değerlendiriyor. Havalı tabanca atışlarında mesleğin vermiş olduğu alışkanlık neticesinde havalı tabanca atışı yaparak özlemlerini de gideriyorlar." değerlendirmesinde bulundu.



- "Şehitlik ve gazilik temalı söyleşiler yapıyoruz"



Kulüpte gazilerin yanı sıra spor yapmak isteyen meslektaşlarının da bulunduğunu belirten Kula, "Kulübümüzü tüm emniyet teşkilatımızı kapsayacak şekilde kurduk. Özellikle ata sporumuz olan güreş ve mesleğin getirmiş olduğu yakın savunma tekniklerinde meslektaşlarımıza katkı sağlayıp spor yapmalarını teşvik ediyoruz." diye konuştu.



Kulübün sportif faaliyetlerinin yanı sıra sosyal faaliyetlerde de bulunduğunu vurgulayan Kula, "Devletimizin resmi ve özel okullarında ve emniyet teşkilatının vermiş olduğu kurslarda eğitim alan stajyer öğrencilerimize şehitlik ve gazilik temalı söyleşiler yapıyoruz. Bu vatanın nasıl kazanıldığını ve bu vatan için ne bedel ödediğimizi bedel ödeyenler olarak, gençlere anlatmak için çeşitli seminerler ve konferanslar yapıyoruz." bilgisini verdi.



- "Özel harekat bir aşktır, mezara kadar devam edecek"



Özel harekatın kendileri için bir yaşam şekli olduğunu vurgulayan Kula sözlerini şöyle sürdürdü:



"Amacımız teşkilatımıza son nefesimize kadar hizmet etmektir. Bizler, vatanımıza sadakat şerefimizdir anlayışıyla her zaman her daim devletimizin yanında olmak için çaba sarf ediyoruz. Özel harekat bir aşktır, bu aşk ki mezara kadar bizimle devam edecek. Hiçbir zaman tükenmedi ve tükenmeyecek. Bizler bedel ödeyen gaziler olarak ayaklarımızı da kaybetsek kolumuzu da kaybetsek son nefesimize kadar daima özel harekatta bulunacağız. Bu vatan için her zaman göreve hazır olduğumuzu da vurgulamak istiyorum."



- "Eski günlerimizi yad ederek sohbet ediyoruz"



Emekli özel harekatçı gazi Gökhan Doğan da, Gaziler Engelli Spor Kulübü'nün kendilerine moral olduğunu söyledi.



20 yıl önce terörle mücadele operasyonunda gazi olduğunu anlatan Doğan, "Burada atış yapıyoruz. Arkadaşlarımızla eski günlerimizi yad ederek sohbet ediyoruz. Vatan sevgisi paha biçilemez. Bizim sevdamız pazara kadar değil mezara kadar olduğu için yaşım da 60 olduğu halde ayaklarım bastıkça ve yüreğim attıkça her gün buraya gelmeye çalışacağım." dedi.



Özel harekatçı olmanın yürek isteyen bir iş olduğunun altını çizen Doğan, duygularını şöyle anlattı:



"Vatanımızın dahili ve harici düşmanlarına karşı nasıl ecdadımız mücadele etmişse biz de aynı kanı taşıdığımız için o mücadeleyi doruklara taşımak istiyoruz. Bu uğurda da kolumuzu, bacağımızı, gözümüzü veriyoruz. Bu vatan hepimizin vatanı. Biz vatanı ayrı şekilde seviyoruz, karşılıksız seviyoruz. Bu yaşa geldim yaşım 60 hala buralardayım. Pazara kadar değil mezara kadar vatan için canımı vermeye hazırım. Ama bizim tek korkumuz gazilerin unutulmasıdır. Eğer gaziler unutulursa maziler de unutulur."





