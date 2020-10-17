Gaziantep FK'da Sumudica ve Muhammet Demir yok!

Gaizantep FK, Antalyaspor deplasmanına hocasından yoksun çıkacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Gaziantep FK'da Sumudica ve Muhammet Demir yok!
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17 Ekim 2020 13:53
Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 5. haftasında 18 Ekim Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak. 

18 Ekim Pazar günü saat 16.00'da Antalya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Koray Gençerler yönetecek. 

Ligin geride kalan haftalarında henüz galibiyetle tanışamayan ve 3 puan toplayabilen Gaziantep FK, 7 puanlı rakibini yenerek ligdeki ilk galibiyetine ulaşabilmenin hesaplarını yapıyor.

Sakatlığı nedeniyle forvet oyuncusu Muhammet Demir'den Antalya deplasmanında yararlanamayacak olan Gaziantep ekibinin başında kart cezası nedeniyle teknik direktör Marius Sumudica da olmayacak. 

Sumudica'nın yokluğunda takımın başında yardımcı antrenör Gabriel Margarit'in olması bekleniyor.



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