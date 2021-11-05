Gaziantep FK - Kasımpaşa maçında tarihi olay!

Süper Lig'de 12. hafta maçında tarihi bir olay yaşandı.



Gaziantep FK ile Kasımpaşa arasında oynanan maçta 9 dakika uzatma oynanacağı işaret edildi. Ancak karşılaşma 94.14'te sona erdi.



Ev sahibi Gaziantep FK'nın 2-0 üstünlüğüyle biten karşılaşmanın, hakemlerin kararı üzerine yeniden başlanmasına karar verildi.



Soyunma odasına giden oyuncular tekrar sahaya çağrıldı. Bazı oyuncuların duştan çağırıldığı belirtildi



Takımlar sahaya çıktıktan sonra kalan 5 dakikalık süreye devam edildi.



HALİS ÖZKAHYA İKİNCİ KEZ ERKEN BİTİRDİ



Bu arada maçın hakemi Halis Özkahya, 2017 yılında Başakşehir ile Osmanlıspor arasında oynanan karşılaşmada 4 dakika uzatma kararı vermiş ama mücadeleyi 90+3'te bitirmişti.





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