Gaziantep FK - Kasımpaşa maçında tarihi olay!

Süper Lig'de Gaziantep FK - Kasımpaşa maçı bitti ama hakem Halis Özkahya, takımları soyunma odasından çağırdı ve uzatma bölümünde oynatılmayan 5 dakikalık ek süre oynatıldı.

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Gaziantep FK - Kasımpaşa maçında tarihi olay!
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05 Kasım 2021 22:14
Süper Lig'de 12. hafta maçında tarihi bir olay yaşandı.

Gaziantep FK ile Kasımpaşa arasında oynanan maçta 9 dakika uzatma oynanacağı işaret edildi. Ancak karşılaşma 94.14'te sona erdi.

Ev sahibi Gaziantep FK'nın 2-0 üstünlüğüyle biten karşılaşmanın, hakemlerin kararı üzerine yeniden başlanmasına karar verildi.

Soyunma odasına giden oyuncular tekrar sahaya çağrıldı. Bazı oyuncuların duştan çağırıldığı belirtildi

Takımlar sahaya çıktıktan sonra kalan 5 dakikalık süreye devam edildi.

HALİS ÖZKAHYA İKİNCİ KEZ ERKEN BİTİRDİ

Bu arada maçın hakemi Halis Özkahya, 2017 yılında Başakşehir ile Osmanlıspor arasında oynanan karşılaşmada 4 dakika uzatma kararı vermiş ama mücadeleyi 90+3'te bitirmişti.


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