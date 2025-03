Gaziantep FK Başkanım Yılmaz takımın performansından memnun!

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, Trendyol Süper Lig'de 28 hafta sonunda 38 puanla 6. sırada yer alan takımının performansından memnun olduğunu söyledi.



Yılmaz, AA muhabirine, kırmızı-siyahlı ekibin sezon başında yeni kurulmasından dolayı istediği sonuçları almakta güçlük çektiğini ancak adaptasyon sürecinin ardından başarılı sonuçların geldiğini belirtti.



Kamp döneminde ekip olarak genç ve iyi bir takım oluşturmak için çalışmalar yaptıklarını dile getiren Yılmaz, "Burada imkanlarımız dahilinde yapabileceklerimizin en iyisini yapmaya çalıştık. Kurduğumuz takımın bir şeyler yapabileceğini biz biliyorduk. Bunun meyvesini de yavaş yavaş almaya başladık." dedi.



Yılmaz, futbolun meyvesinin gol atmak ve puan almak olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:



"Bunu alabilmek için çalışmak lazım. Şehrimizde taraftarımızla, oyuncularımız, teknik heyetimiz, çalışanlarımız ve yönetici arkadaşlarımızla bir aile ortamında maçlarımızı oynamaya devam ediyoruz. Her maç bizim için çok önemli, gelmiş olduğumuz bu noktada deseydiniz ki 'Bu haftalarda ligde 6. sırada yer alacaksınız, 38 puanınız olacak' belki de birçoğu bize gülecekti ama biz buna inanıyorduk. Daha iyi yerlerde olabilirdik. Eyüpspor ve Kasımpaşa gibi bazı maçlarda kaybettiğimiz puanlarla şu an buradayız. Çok farklı yerde olabilirdik. Bundan sonra her maç bizim için çok önemli, biz tüm maçlarımıza maç maç bakıyoruz. Her maça final havasında 3 puanı kazanabilmek için çıkıyoruz."



Yılmaz, takımının iç sahada ligin en az gol yiyen ekibi olmasına ilişkin ise kendi seviyelerindeki takımlara göre durumlarının çok iyi olduğunu, "yenemiyorsan yenilmeyeceksin" mottosuyla gol yememek için gayret gösterildiğini belirtti.



- Taraftar sayısını artırma hedefi



Memik Yılmaz, Gaziantep'in bir futbol şehri olduğunu aktararak, şöyle konuştu:



"Burada uyuyan bir dev var, bu dev biraz gözünü açtı. Biz henüz tam istediğimizi yapamadık, göreve geldiğimiz günden bu yana seyirci istatistiklerinde artış yaşandı. Yaklaşık 2 bin kişiye falan oynuyordu bu takım. Şu an geldiğimiz noktada iyi bir yerdeyiz. Tabii ki bu yeterli mi, bana göre yetersiz. Çünkü 35 bin kişilik bir stadımız var. Bu stadın en azından 15-20 binini doldurmamız gerekiyor ki 12. adam daha da etkili olsun. İnşallah onu yakalamak için mücadele ediyoruz. Herkesi birleştirmeye, ötekileştirmemeye, bu takıma sahip çıkmaları için teşvik etmeye çalışıyoruz."