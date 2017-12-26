Gattuso: ''Derbi Dünya Kupası finali kadar önemli''

, İtalya Kupası'nda Inter ile oynayacakları maçı değerlendirdi.Gattuso aldıkları kötü sonuçları derbi galibiyetiyle unutturmak istediklerini söyledi.Derbinin kendileri için Dünya Kupası finali kadar önemli olduğunu söyleyen Gattusoifadelerini kullandı.39 yaşındaki genç teknik adam derbinin taraftarları için önemli olduğunu söylerkenşeklinde konuştu.Milan, İtalya Kupası çeyrek finalinde 27 Aaralık Çarşamba günü Inter ile karşı karşıya gelecek.