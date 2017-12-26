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Gattuso: ''Derbi Dünya Kupası finali kadar önemli''

Milan Teknik Direktörü Gattuso, Inter ile kupada oynayacakları maçın kendileri için Dünya Kupası finali kadar önemli olduğunu söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Gattuso: ''Derbi Dünya Kupası finali kadar önemli''
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26 Aralık 2017 20:44
AC Milan Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, İtalya Kupası'nda Inter ile oynayacakları maçı değerlendirdi.

Gattuso aldıkları kötü sonuçları derbi galibiyetiyle unutturmak istediklerini söyledi.

Derbinin kendileri için Dünya Kupası finali kadar önemli olduğunu söyleyen Gattuso ''Derbiyi kazanmaya çalışacağız. Zor bir maç bizi bekliyor. Inter ile oynayacağımız derbi, bizim için Dünya Kupası finali oynamaktan daha önemli'' ifadelerini kullandı.

39 yaşındaki genç teknik adam derbinin taraftarları için önemli olduğunu söylerken ''Hata yapma şansımız yok, derbiyi taraftarımız için kazanmalıyız'' şeklinde konuştu.

Milan, İtalya Kupası çeyrek finalinde 27 Aaralık Çarşamba günü Inter ile karşı karşıya gelecek.

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