Garry Rodrigues: 'Galatasaray'a saygısızlık yapmadım'

Sivasspor'un sahasında Galatasaray'a 3-2 mağlup olduğu maçta eski takımına karşı ilk golü kaydeden isim olan Yeşil Burun Adalı 34 yaşındaki futbolcu Garry Rodrigues, Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu oldu.
GALATASARAY MAÇINDAKİ SEVİNCİ
Eski takımı Galatasaray karşısında 25. dakikada attığı golle Sivasspor'u 1-0 öne geçiren Garry Rodrigues, sosyal medyada sarı kırmızılı taraftarların tepkisini çeken gol sevinci hakkında şunları söyledi:
"Galatasaray karşı gol attığım için sevindim, çünkü takımımı öne geçirmiştim. Fakat Galatasaray bugün olduğum Garry Rodrıgues olmamı sağlayan kulüp... Çok büyük başarılar yakaladığım, unutulmaz hatıralara sahip olduğum bir kulüp, dolayısıyla her zaman kalbimde çok özel bir yere sahip olacak. Attığım golden sonra sevindim, ama bu daha önce attığım golden sonra yaptığım kutlamalardan farklı olmayan bir sevinçti."
"GALATASARAY'A SAYGISIZLIK YAPMADIM"
Garry Rodrigues ayrıca "Asla Galatasaray'a saygısızlık yapma amacı taşımadım. Tamamen kendim gibi davrandım. Herhangi bir maçta gol attıktan sonra nasıl davranmışsam, öyle davrandım. Galatasaray ve Galatasaray taraftarını gücendirecek biri değilim. Amacım Galatasaraylılara kırmak değildi. Her zaman yaşadığım gol sevincini yaşadım, daha fazlası değil. Ben Sivasspor'un oyuncusuyum ve takımın maddi manevi kazanımı için mücadele ediyorum. Fakat Galatasaray her zaman kalbimde çok özel bir yere sahip...Galatasaray'dayken attığım gollerden sonra nasıl sevinmişsem aynı şekilde sevindim." ifadelerini kullandı.
"MANAJ SAKATLAMAK İÇİN YAPMADI"
Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı futbol dışı hareketle ilgili soru üzerine Rodrigues, "Oyun çok hızlı gelişti. Bence Manaj, Barış'ı özellikle bu kadar şiddetli biçimde sakatlamak amacı taşımadı. Bu türden pozisyonlarda her şey çok hızlı gelişir. Pozisyon kesinlikle ağır bir faul. Kimse pozisyonun sertliği konusunda aksini söyleyemez." dedi.
"SUÇLU TURGUT DOMAN!"
Maçın hakemi Turgut Doman'ın pozisyona daha fazla konsantre olması gerektiğini kaydeden tecrübeli futbolcu, "Bence pozisyonu doğru değerlendiremedi. Maçtan sonra olması gerekeni söylemek çok bir şey ifade etmiyor. O anda yapmak gerekir. Katılıyorum pozisyon sert faul. Fakat karar hakemin, biz bir şey yapamayız. Hâkem, bu şekilde karar verdi. Manaj benim takım arkadaşım, onu her zaman korurum; fakat bir hata varsa onu söylemek gerekir. Büyük bir hata yaptı. Burda karar tamamen hakeme ait. Ne Barış'ı ne de Manaj'ı suçlayabiliriz. Suçlu hakem. Manaj'la maçtan sonra konuşmadım. Doğru zaman değildi. Çok sıcak bir olaydı. Tansiyon yüksekti. Barış'a en içten dileklerimle geçmiş olsun diliyorum. Umarım en kısa zamanda sağlığına kavuşur." şeklinde konuştu.
GALATASARAY MAÇINDAKİ SEVİNCİ
Eski takımı Galatasaray karşısında 25. dakikada attığı golle Sivasspor'u 1-0 öne geçiren Garry Rodrigues, sosyal medyada sarı kırmızılı taraftarların tepkisini çeken gol sevinci hakkında şunları söyledi:
"Galatasaray karşı gol attığım için sevindim, çünkü takımımı öne geçirmiştim. Fakat Galatasaray bugün olduğum Garry Rodrıgues olmamı sağlayan kulüp... Çok büyük başarılar yakaladığım, unutulmaz hatıralara sahip olduğum bir kulüp, dolayısıyla her zaman kalbimde çok özel bir yere sahip olacak. Attığım golden sonra sevindim, ama bu daha önce attığım golden sonra yaptığım kutlamalardan farklı olmayan bir sevinçti."
"GALATASARAY'A SAYGISIZLIK YAPMADIM"
Garry Rodrigues ayrıca "Asla Galatasaray'a saygısızlık yapma amacı taşımadım. Tamamen kendim gibi davrandım. Herhangi bir maçta gol attıktan sonra nasıl davranmışsam, öyle davrandım. Galatasaray ve Galatasaray taraftarını gücendirecek biri değilim. Amacım Galatasaraylılara kırmak değildi. Her zaman yaşadığım gol sevincini yaşadım, daha fazlası değil. Ben Sivasspor'un oyuncusuyum ve takımın maddi manevi kazanımı için mücadele ediyorum. Fakat Galatasaray her zaman kalbimde çok özel bir yere sahip...Galatasaray'dayken attığım gollerden sonra nasıl sevinmişsem aynı şekilde sevindim." ifadelerini kullandı.
"MANAJ SAKATLAMAK İÇİN YAPMADI"
Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı futbol dışı hareketle ilgili soru üzerine Rodrigues, "Oyun çok hızlı gelişti. Bence Manaj, Barış'ı özellikle bu kadar şiddetli biçimde sakatlamak amacı taşımadı. Bu türden pozisyonlarda her şey çok hızlı gelişir. Pozisyon kesinlikle ağır bir faul. Kimse pozisyonun sertliği konusunda aksini söyleyemez." dedi.
"SUÇLU TURGUT DOMAN!"
Maçın hakemi Turgut Doman'ın pozisyona daha fazla konsantre olması gerektiğini kaydeden tecrübeli futbolcu, "Bence pozisyonu doğru değerlendiremedi. Maçtan sonra olması gerekeni söylemek çok bir şey ifade etmiyor. O anda yapmak gerekir. Katılıyorum pozisyon sert faul. Fakat karar hakemin, biz bir şey yapamayız. Hâkem, bu şekilde karar verdi. Manaj benim takım arkadaşım, onu her zaman korurum; fakat bir hata varsa onu söylemek gerekir. Büyük bir hata yaptı. Burda karar tamamen hakeme ait. Ne Barış'ı ne de Manaj'ı suçlayabiliriz. Suçlu hakem. Manaj'la maçtan sonra konuşmadım. Doğru zaman değildi. Çok sıcak bir olaydı. Tansiyon yüksekti. Barış'a en içten dileklerimle geçmiş olsun diliyorum. Umarım en kısa zamanda sağlığına kavuşur." şeklinde konuştu.