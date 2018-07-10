Gareth Bale, Real Madrid'de kalıyor!

Bazen futbolda hiçbir şey yapmamak, yapılabilecek en iyi şeydir. Real Madrid'in yıldız oyuncusu Gareth Bale, Zidane tarafından yeteri kadar değer verilmediğini hissediyordu. Bunu Kiev'deki Şampiyonlar Ligi finalinde iki gol atarak yıldızlaştığı maçta gösterdi.Maç sonrasında Bale,desinde bulunmuştu.Büyük bir yetenek olarak görülen Gallerli oyuncu, buna rağmen geçirdiği sakatlıklardan dolayı Real Madrid ekibinde maksimum performansını hiçbir zaman veremedi ve beklenilen şekilde parlayamadı. Bale, 5 sezonda Real Madrid takımının oynadığı tüm maçların sadece yarısında süre aldı.Bale'ın menajeri Jonathan Barnett, önceden oyuncusu için Real Madrid'in 2013'te ödediği 101 milyon euroluk bedelin üstünde bir bedel ödeyecek İngiliz takımlarından teklifler getirmiş olsa da Zidane'ın ayrılışı, Bale'ın takıma olan tepkisin biraz olsun dindirdi.Öte yandan, yeni teknik direktör Julen Lopetegui'nin. Bunun yanında gölgesinde kaldığı Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a transfer olma ihtimali, Bale'ın Real Madrid'de kalmasına sebep olabilir.Bale'ın menajeri Barnett ve Real kulübü arasındaki görüşme iptal edildi. Gallerli oyuncunun da pazartesi başlayacak olan kulübün sezon öncesi hazırlıklarına katılacağı bildirildi. Bale bu hazırlık kampındaki gidişata göre kararını verecek. Bale, Lopetegui'nin gelecek sezonda ona vereceği role göre kalıp kalmayacağına karar verecek.Bale, geçen sezon 4 kulvarda mücadele eden Real Madrid ekibiyle toplamda 39 maça çıkıp 21 gol atıp 7 asist yapmıştı.