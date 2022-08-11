Galtier'den flaş Icardi açıklaması; 'Ayrılacak'

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain'in teknik direktörlüğünü yapan Christophe Galtier, takımın Arjantinli forveti Mauro Icardi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Kulüp olarak bir forvet arayışında olduklarını doğrulayan Galtier, "Bir forvet daha aradığımız doğru. Çok sıkışık bir fikstürümüz var ve bir isme daha ihtiyacımız olacak. Kulüp yönetimi ve Luis Campos ile birlikte girişimlerimizi sürdürüyoruz." dedi.



"ICARDI İLE DEVAM ETMEYECEĞİZ"



Arjantinli golcü Mauro Icardi ile ilgili gelen soruları da yanıtlayan Galtier, "Geçtiğimiz hafta Icardi'nin takımdan uzak kalması tamamen sportif bir tercihti. Geçtiğimiz hafta başında onunla bir görüşme gerçekleştirdim ve kadroda daralmaya gideceğimizi söyledim. 25 oyuncuyla çalışmayı düşünmüyorum. Hoşuna gidip gitmeyen bir teklif aldığını duymadım. Icardi ile ilgili en doğru çözümü bulmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.



"YENİ BİR MACERA İYİ GELEBİLİR"



Icardi'nin yeni kulübü ile ilgili bir fikri olmadığını söyleyen Galtier, "Şampiyonlar Ligi seviyesinde oynamak isteyip istemediğine dair bir fikrim yok. Geçtiğimiz sezon çok az süre buldu ve onun gibi bir oyuncu için oynamak çok önemli. Son birkaç sezon onun için zor geçti. Belki de yeni bir macera ona iyi gelecektir ve kariyeri yeniden düzene girecektir." diyerek sözlerini noktaladı.





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