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Galatasaray'ın Tolga Ciğerci formülü!

Trezeguet transferini bitirmek isteyen Galatasaray, gözden çıkardığı Tolga Ciğerci'yi teklif edecek

Kaynak: Sabah
Galatasaray'ın Tolga Ciğerci formülü!
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09 Temmuz 2018 05:37
Galatasaray, yurt içi transfer listesinde yer alan Trezeguet ve Emre Akbaba için Tolga Ciğerci kozunu oynayacak.

Trezeguet'nin Kasımpaşa ile sözleşmesinde 5 milyon Euro serbest kalma bedeli bulunuyor. Alanyaspor ise Emre Akbaba için 7 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor.

Galatasaray, bu iki futbolcunun transferinde hangi oyuncuyu önce alabilirse, Tolga Ciğerci'yi takas olarak önerecek ve para için de indirim isteyecek.

Tolga Ciğerci, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 24 maça çıktı ve 6 gol attı.



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