Galatasaray'ın Tolga Ciğerci formülü!

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, yurt içi transfer listesinde yer alanveiçinkozunu oynayacak.Trezeguet'nin Kasımpaşa ile sözleşmesinde 5 milyon Euro serbest kalma bedeli bulunuyor. Alanyaspor ise Emre Akbaba için 7 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor.Galatasaray, bu iki futbolcunun transferinde hangi oyuncuyu önce alabilirse, Tolga Ciğerci'yi takas olarak önerecek ve para için de indirim isteyecek.Tolga Ciğerci, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 24 maça çıktı ve 6 gol attı.