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Galatasaray'ın golcüsü Luyindama!

Galatasaray'ın yeni savunma oyuncusu Christian Luyindama, Türkiye Kupası'ndan sonra Avrupa Ligi'nde de ağları havalandırmayı başardı.

Kaynak: AA
Galatasaray'ın golcüsü Luyindama!
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15 Şubat 2019 00:36
Galatasaray'ın devre arasında renklerine kattığı savunma oyuncusu Christian Luyindama, sarı-kırmızılı takımdaki ikinci golünü Benfica'ya attı.

Luyindama'nın maçın 54. dakikasında kaydettiği gol, Avrupa kupaları kariyerindeki ilk gol oldu.

Demokratik Kongolu futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda Hatayspor ile oynanan karşılaşmada da bir kez ağları havalandırmıştı.

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