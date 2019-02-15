Galatasaray'ın golcüsü Luyindama!

Galatasaray'ın devre arasında renklerine kattığı savunma oyuncusu Christian Luyindama, sarı-kırmızılı takımdaki ikinci golünü Benfica'ya attı.
Luyindama'nın maçın 54. dakikasında kaydettiği gol, Avrupa kupaları kariyerindeki ilk gol oldu.
Demokratik Kongolu futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda Hatayspor ile oynanan karşılaşmada da bir kez ağları havalandırmıştı.
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Luyindama'nın maçın 54. dakikasında kaydettiği gol, Avrupa kupaları kariyerindeki ilk gol oldu.
Demokratik Kongolu futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda Hatayspor ile oynanan karşılaşmada da bir kez ağları havalandırmıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın