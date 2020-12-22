GALATASARAY 11'İNDE 3 İSİM YEDEĞE ÇEKİLDİ

4 İSİM, İLK 11'E GERİ DÖNDÜ

GALATASARAY, LEVENT ŞAHİN'E EMANET

GÖZTEPE'DE BEŞ DEĞİŞİKLİK

MEGYERİ İLK LİG MAÇINDA

ÖZKAN SÜMER ANISINA SAYGI DURUŞU

GALATASARAY GOLLE BAŞLADI

ARDA'DAN 10 YIL SONRA İÇ SAHA GOLÜ

GÖZTEPE İLK ATAKTA GOLÜ BULDU

2-1'DEN SONRA G.SARAY'IN STRATEJİSİ DEĞİŞTİ

GÖZTEPE, İKİNCİ YARIYA ETKİLİ BAŞLADI

TAYLAN'DAN MÜTHİŞ ASİST VE GOL FEGHOULI

3-1'DEN SONRA TEMPO DÜŞTÜ

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray, 3-1'lik skorla kazandı.Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Emre Kılınç, 12. dakikada Arda Turan ve 63. dakikada Sofiane Feghouli attı. Göztepe'nin tek golü 14. dakikada Soner Aydoğdu'dan geldi.Göztepe'yi konuk ettiği son 8 lig maçını kazanan Galatasaray, bu sonuçla puanını 26'ya çıkardı ve lider Alanyaspor ile puanını eşitledi. Göztepe ise üst üste 3. mağlubiyetini alarak 18 puanda kaldı.Galatasaray, bir sonraki lig maçında 26 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da Trabzonspor ile deplasmanda oynayacak. Göztepe ise aynı gün saat 16.00'da Karagümrük ile sahasında karşılaşacak.Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe'yi konuk eden Galatasaray'da 13. haftada oynanan Fatih Karagümrük müsabakasının ilk 11'ine göre 4 değişikliğe gidildi.Ligde 13. haftada konuk olduğu Fatih Karagümrük'e 2-1 yenilen ve resmi müsabakalardaki 7 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Galatasaray, 14. haftada Türk Telekom Stadı'nda İzmirli renktaşını ağırladı.Sarı-kırmızılı takım, müsabakaya Okan Kocuk, Omar Elabdellaoui, Ryan Donk, Christian Luyindama, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Arda Turan, Mbaye Diagne ilk 11'iyle çıktı. Galatasaray'ın yedek kulübesinde Kerem Ersunar, Şener Özbayraklı, Martin Linnes, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emin Bayram, Bartuğ Elmaz, Jesse Sekidika ve Ali Yavuz Kol görev bekledi. Galatasaray'da 2-1 kaybedilen Fatih Karagümrük müsabakasına ilk 11'de başlayan Linnes, Oğulcan ve Emre Akbaba yedeğe çekildi. Müsabakanın ardından kırmızı kart gören Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao da karşılaşmada görev alamadı.Sarı-kırmızılı ekipte bu oyuncuların yerine Elabdellaoui, Luyindama, Belhanda ve Arda Turan görev yaptı.İstanbul'un sarı-kırmızılı takımında dört futbolcu, 4 lig maçının ardından ilk 11'de forma giydi. Ligde arka arkaya 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, ilk 11'de genel olarak istikrarlı bir görüntü çizdi. Son olarak 8. haftadaki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının başlangıç kadrosunda görev verilen Elabdellaoui, Belhanda, Luyindama ve Arda Turan, 4 lig müsabakasının ardından 11'de yer aldı.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) tedbirli sevk edildiği için takımının başında sahaya çıkamadı. Fatih Karagümrük müsabakasında kırmızı kart gören Terim, tedbir kararı sebebiyle yedek kulübesi ve soyunma odasına giremedi. Karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın başında yardımcı antrenörlerden Levent Şahin görev yaptı. Yedek kulübesi ve soyunma odasında yer alamayan Terim, futbolcularını takım otobüsünden soyunma odasına tek tek moral vererek gönderdi.İzmir ekibinde son oynanan Atakaş Hatayspor maçının ilk 11'ine göre 5 değişiklik yapıldı. Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, takımını Galatasaray maçına Balazs Megyeri, Lamine Gassama, Marko Mihojevic, Atınç Nukan, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Yalçın Kayan, Obinna Nwobodo, Halil Akbunar, Zlatko Tripic, Pape Ndiaye 11'iyle çıkardı. İzmir'in sarı-kırmızılı temsilcisinde yedek kulübesinde Arda Özçimen, Titi, Dzenan Burekovic, Efe Binici, Burak Süleyman, Stefano Napoleoni, Mossoro, Yılmaz Basravi, Tolga Topaloğlu, Tibet Öniz yer aldı. Son oynanan Hatayspor maçının ilk 11'inde yer alan Titi, Guilherme, Burekovic, İrfan Can Eğribayat ve Alpaslan Öztürk'ün yerine Megyeri, Mihojevic, Atınç Nukan, Berkan Emir ve Nwobodo, başlangıç kadrosuyla sahaya çıktı.Teknik direktör İlhan Palut, müsabaka öncesinde yaptığı açıklamada, Brezilyalı orta saha oyuncusu Guilherme'nin maç kadrosuna alınmamasıyla ilgili, "Guilherme yok. Yurt dışına transferiyle alakalı birtakım gelişmeler var. Oyuncu da bunu istiyor herhalde. Konsantrasyonunu yeterli görmedik. Birtakım endişeleri olabilir transfer öncesinde. Biz getirmemeyi uygun gördük." ifadelerini kullandı.Göztepe'nin Macar kalecisi Balazs Megyeri, sarı-kırmızılı formayı ilk kez bir Süper Lig maçında terletti. Sezon başında transfer edilen 30 yaşındaki file bekçisi, Galatasaray müsabakasında Göztepe kalesini korudu. Göztepe'nin bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda yaptığı 2 maçta görev alan Megyeri, İrfan Can Eğribayat'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle kaleyi devraldı.Türk futbolunun ve Trabzonspor'un unutulmaz ismi Özkan Sümer anısına saygı duruşunda bulunuldu. Bir dönem A Milli Takım'ı da çalıştıran Trabzonspor Kulübünün eski başkan ve teknik direktörlerinden, bir sezon da Galatasaray'da teknik direktörlük yapan Özkan Sümer'in vefatı nedeniyle müsabaka öncesinde saygı duruşu gerçekleştirildi.Mücadeleye ev sahibi Galatasaray, çok hızlı başladı. Üst üste seri paslaşmalarla Göztepe karşısında merkezden ataklar yapan Galatasaray, 4. dakikada golü buldu.Sofiane Feghouli'nin sağ kanattan ceza alanına gönderdiği havadan arapasında Mbaye Diagne bir anda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Mbaye Diagne'nin altıpastan vuruşu Balazs Megyeri çelerken dönen topta Emre Kılınç gelişine yerden düzgün vuruşuyla topu ağlara gönderdi.1-0'dan sonra da ataklarına devam eden Galatasaray, ön alanda yaptığı etkili presle Göztepe'nin atak yapmasına da izin vermedi. Üst üste pozisyonlar bulmayı sürdüren Galatasaray, 12. dakikada ikinci golünü buldu.Ryan Donk'un defanstan sağ çizgiden gönderdiği uzun pasta Arda Turan bir anda Göztepe savunmasını 2 ye 1 yakaladı. Kaleci Megyeri ile karşı karşıya kalan Arda Turan ceza sahası dışından plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi.Arda Turan, 2010'dan sonra ilk kez bir iç saha maçında ve Türk Telekom Stadyumu'nda ilk kez gol atmayı başardı.Göztepe, maçtaki ilk atağında Soner Aydoğdu ile 14. dakikada golü buldu.Sağ kanattan Halil Akbunar Marcelo Saracchi ile girdiği ikili mücadeleyi kazanıp ceza sahasına ortasını gönderdi. Altıpasta kaleye sırtı dönük olan Soner Aydoğdu'nun topukla yaptığı vuruşta top önce yan direğe çarpıp ağlara gitti.2-1'den sonra Galatasaray, ön alan presinden vazgeçip Göztepe'ye daha geride karşılamaya başladı. Oyun tercihindeki bu değişiklikle birlikte İzmir'in sarı kırmızılı ekibi daha sık ataklar geliştirdi. 23'te Berkan Emir, 27'de Halil Akbunar'ın şutları Galatasaray kalesinde etkili oldu.Galatasaray ise 34'te üçüncü gole çok yaklaştı. Sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Emre Kılınç'ın ortasında arka direkte Christian Luyindama'nın kafa vuruşunu son anda kaleci Balazs Megyeri uzanıp topu çeldi. Seken topta altıpasta topu önünde bulan Arda Turan bekletmeden şutunu çekti ve kaleci Megyeri topu ayaklarıyla müdahale edip kornere çelmeyi başardı.İlk yarının son 10 dakikasında tempo giderek düştü. Pozisyonsuz geçilen bu bölüm sonrası Galatasaray, soyunma odasına 2-1'lik üstünlükle bitti.Göztepe, ikinci yarıya Tripic yerine Napoleoni'yi oyuna alarak başladı.İkinci devreye daha etkili başlayan taraf konuk ekip Göztepe oldu. Kanatlardan üst üste ortalar yapan Göztepe, 50. dakikada beraberlik golüne çok yaklaştı. Sol tarafatan ceza sahasına giren Cherif Ndiaye topu Soner Aydoğdu'ya aktardı. Soner'in gelişine vuruşu Luyindama'ya çarpıp Halil Akbunar'ın önünde kaldı, Halil'in şutunda kaleci Okan Koçuk topu çelerken dönen topta Soner Aydoğdu'nun şutu az farkla üstten auta gitti.Göztepe'nin üst üste atakları sonrası Galatasaray, kontratak ile üçüncü golünü buldu.63. dakikada orta sahadan Taylan Antalyalı'nın havadan attığı uzun ara pasına hareketlenen Sofiane Feghouli bir anda kaleci ile karşı karşıya kaldı ve yerden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.3-1'den sonra Göztepe, oyun disiplinini kaybetmeye başladı ve ikinci yarının ilk 18 dakikasındaki etkili oyununu sergileyemedi. Galatasaray ise savunmada daha tedbirli durarak kontratak fırsatları aradı. Tempo giderek düşmeye başladı.Takımlar, ceza sahası dışından çekilen şutlarla skoru değiştirmeye çalıştı. Ancak, isabetli şutlar gelmedi. Etkili bir atağın olmadığı son 25 dakikalık bölümle birlikte Galatasaray, evinde 3-1 kazanmayı başardı.6. dakikada şık paslaşmalarla gelen Galatasaray'da top son olarak ceza sahası içinde sağ çaprazdaki Belhanda'da kaldı. Bu oyuncunun bir rakibinden sıyrıldıktan sonra ayağının dışıyla kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı, kaleci Megyeri kornere çeldi.9. dakikada Elabdellaoui'nin sağdan ortaladığı topu arka direkteki Arda Turan kafayla indirdi. Kaleyi cepheden gören pozisyonda vole vuran Belhanda, topu yandan auta attı.23. dakikada sağ kanattan, ceza sahası ile taç çizgisi arasından kazanılan serbest vuruşu Berkan Emir kullandı. Berkan'ın doğrudan kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Okan, ön direkte son anda kornere tokatladı.27. dakikada Halil Akbunar'ın ceza sahasından çıkardığı şutta savunmadan seken top, kaleci Okan'da kaldı.34. dakikada Emre Kılınç'ın soldan kullandığı kornerde altıpas üzerinde yükselen Luyindama'nın kafayla vurduğu topu kaleci Megyeri son anda soluna uzanarak çıkardı. Dönen topu tamamlamak isteyen Arda Turan'ın vuruşunda da Megyeri meşin yuvarlağı kornere çeldi.