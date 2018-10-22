  •  
    Canlı yayında Beşiktaş için olay iddia! ''%99...''
  •  
    Fenerbahçe'de korkunç an! Hastaneye kaldırıldı
  •  
    Beşiktaş, İzmir'de o ismi kaybetti! Haftaya yok...
  •  
    İtalya'dan Emre Can için şok bir haber! Kanser...
  •  
    Emenike'den Fener'e; "Şaka değil, uyanın.."

Galatasaray'ın 18 günlük kritik virajı!

Galatasaray'da 18 günde oynanacak 5 kritik maç ve sakatlıklar herkesi kara kara düşündürüyor.

Kaynak: Takvim
Galatasaray'ın 18 günlük kritik virajı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ekim 2018 03:54
Bursa ile berabere kalarak sahasında uzun aradan sonra puan kaybı yaşayan Galatasaray çok zorlu bir viraja girdi.

17 gün içinde birbirinden kritik 5 maça çıkacak olan Sarı-Kırmızılılar'da sakatların çokluğu da can sıkıyor. Çarşamba günü Schalke'yi ağırlayacak olan Galatasaray ardından ligde zorlu Yeni Malatya deplasmanına çıkacak.

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile derbide karşılaşacak olan Galatasaray'ı bu maçın ardından Schalke ve Kayseri deplasmanları bekliyor. Cimbom'un bu virajdan nasıl çıkacağı merak konusu.

RODRIGUES ŞAŞIRTIYOR

Geçen sezonun yıldızlarından biri olan Garry Rodrigues son haftalardaki formuyla şaşırtıyor.

Üst üste 5 maçta da gol atamayan yıldız futbolcunun kötü grafiği sıkıntı yaratıyor. Fatih Terim'in Rodrigues'le özel olarak görüşmesi bekleniyor.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için