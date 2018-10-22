Galatasaray'ın 18 günlük kritik virajı!

Bursa ile berabere kalarak sahasında uzun aradan sonra puan kaybı yaşayançok zorlu bir viraja girdi.17 gün içinde birbirinden kritik 5 maça çıkacak olan Sarı-Kırmızılılar'da sakatların çokluğu da can sıkıyor. Çarşamba günü Schalke'yi ağırlayacak olan Galatasaray ardından ligde zorlu Yeni Malatya deplasmanına çıkacak.Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile derbide karşılaşacak olan Galatasaray'ı bu maçın ardından Schalke ve Kayseri deplasmanları bekliyor. Cimbom'un bu virajdan nasıl çıkacağı merak konusu.Geçen sezonun yıldızlarından biri olan Garry Rodrigues son haftalardaki formuyla şaşırtıyor.Üst üste 5 maçta da gol atamayan yıldız futbolcunun kötü grafiği sıkıntı yaratıyor. Fatih Terim'in Rodrigues'le özel olarak görüşmesi bekleniyor.