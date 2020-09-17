Galatasaray'dan Doumbia için yoğun pres

Galatasaray'ın Doumbia için transfer hareketliliği artıyor.

Galatasaray'dan Doumbia için yoğun pres
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17 Eylül 2020 09:53
Maaşında indirimi kabul etmeyen İdrissa Doumbia'nın ayrılık talebine Sporting Lizbon'un da olumlu yaklaşması, Aslan'ın iştahını kabarttı.

Sarı-Kırmızılılar'ın orta saha arayışları çerçevesinde temaslarda bulunduğu 22 yaşındaki futbolcu, menajerine transfer görüşmesi yapması için izin verdi.

Galatasaray Yönetimi şu sıralarda Fildişi Sahilli oyuncunun bonservisini uygun bir rakam karşılığında alabilmek adına girişimlerde bulunuyor.

Mevcut listedeki en kuvvetli adayın Doumbia olduğu, ilk görüşmeler kiralama formülü üzerinde gerçekleşse de, gelinen son noktada temasların bonservis satışına da dönebileceği ifade ediliyor.



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