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Galatasaray'da üç gence A takım yolu açılacak

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İsviçre kampına altyapıdan götürülen 7 oyuncudan 2 veya 3'ünü A takım kadrosunda tutacak.

Kaynak: Milliyet
Galatasaray'da üç gence A takım yolu açılacak
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19 Temmuz 2018 06:14
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İsviçre kampına altyapıdan götürülen 7 oyuncudan 2 veya 3'ünü A takım kadrosunda tutacak.

Tecrübeli hocanın, çalışmalarından memnun olduğu Boran Güngör, Berk Balaban, Celil Yüksel, Doğan Can Davas, Ahmet Sivri, Abdussamed Karnuçu ve Yunus Akgün ile birlikte sakatlığı yüzünden kampa getirilmeyen Ozan Kabak arasında seçeceği 3 isme uzun lig ve kupa maratonunda şans vermeyi planladığı bildirildi.

Sarı-kırmızılılarda gençler içinde Ozan Kabak, Yunus Akgün ile Celil Yüksel'in kadroda tutulması bekleniyor.

Yine altyapı çıkışlı olan geçtiğimiz sezonlarda alt liglerde başka takımlara kiralanan İsmail Çipe'nin de 2 veya 3. kaleci olarak kadroda tutulmasının planlandığı bildirildi.



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