Galatasaray'da transfer pişmanlığı: İsmaila Coulibaly!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in çok istemesine rağmen transferi gerçekleşmeyen İsmaila Coulibaly performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Galatasaray'da transfer pişmanlığı: İsmaila Coulibaly!
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19 Ekim 2020 10:04
Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in çok istemesine rağmen transferi gerçekleşmeyen İsmaila Coulibaly, performansıyla "kaçan balık" dedirtiyor.

Norveç ekibi Sarpsborg'tan Sheffield United'e 2 milyon euroya transfer olan ve buradan da Belçika ekibi Beerschot'a kiralanan 19 yaşındaki Malili futbolcu, çıktığı ilk 2 maçta 2 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.



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