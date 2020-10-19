Galatasaray'da transfer pişmanlığı: İsmaila Coulibaly!

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in çok istemesine rağmen transferi gerçekleşmeyen İsmaila Coulibaly, performansıyla "kaçan balık" dedirtiyor.



Norveç ekibi Sarpsborg'tan Sheffield United'e 2 milyon euroya transfer olan ve buradan da Belçika ekibi Beerschot'a kiralanan 19 yaşındaki Malili futbolcu, çıktığı ilk 2 maçta 2 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.



