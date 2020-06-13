Galatasaray'da Sekidika ve Jimmy Durmaz kafilede yok

Galatasaray, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı. Yabancı sınırına takılan isim Sekidika oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
Galatasaray'da Sekidika ve Jimmy Durmaz kafilede yok
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13 Haziran 2020 14:39
Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu açıklandı.

Sakatlanan Marcao ve lisansı çıkarılmayan Christian Luyindama dışında yabancı sınırına takılan Jesse Sekidika ile Jimmy Durmaz kadroya alınmadı. 17 yaşındaki stoper Emin Bayram ise kendisine kadroda yer buldu.

İşte Galatasaray'ın Rize kamp kadrosu:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean-Micheal Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Mariano Ferreira, Florin Andone, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Sofiane Feghouli, Mario Lemina.





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