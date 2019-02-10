Galatasaray'ın Japon futbolcusu Yuto Nagatomo, Trabzonspor maçıyla 48 gün sonra sarı-kırmızılı takımla maça çıktı.
Galatasaray formasını son olarak ligin 17. haftasında 23 Aralık 2018'de Demir Grup Sivasspor karşısında giyen Nagatomo, Japonya Milli Takımı ile Asya Kupası'nda boy gösterdi.
Trabzonspor'a karşı savunmanın solunda görev alan 32 yaşındaki futbolcu, 48 gün sonra sarı-kırmızılı formayla sahada yer aldı.
Yuto Nagatomo'nun formasını giydiği Japonya, Asya Kupası'nda finalde mücadele etti. Japonya, Katar'a 3-1 mağlup olarak organizasyonu 2. tamamladı.
Emre Akbaba yedek kulübesinde
Galatasaray'da uzun sakatlığı sona eren Emre Akbaba, 135 gün sonra bir lig maçının kadrosunda yer aldı.
Süper Lig'de 28 Eylül 2018'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan maçta ayak tarak kemiği kırılan Emre, uzun bir aranın ardından müsabaka kadrosuna girerek yedekler arasında bulundu.
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Galatasaray formasını son olarak ligin 17. haftasında 23 Aralık 2018'de Demir Grup Sivasspor karşısında giyen Nagatomo, Japonya Milli Takımı ile Asya Kupası'nda boy gösterdi.
Trabzonspor'a karşı savunmanın solunda görev alan 32 yaşındaki futbolcu, 48 gün sonra sarı-kırmızılı formayla sahada yer aldı.
Yuto Nagatomo'nun formasını giydiği Japonya, Asya Kupası'nda finalde mücadele etti. Japonya, Katar'a 3-1 mağlup olarak organizasyonu 2. tamamladı.
Emre Akbaba yedek kulübesinde
Galatasaray'da uzun sakatlığı sona eren Emre Akbaba, 135 gün sonra bir lig maçının kadrosunda yer aldı.
Süper Lig'de 28 Eylül 2018'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan maçta ayak tarak kemiği kırılan Emre, uzun bir aranın ardından müsabaka kadrosuna girerek yedekler arasında bulundu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın