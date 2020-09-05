Galatasaray'da Fatih Öztürk güven verdi!

Fernando Muslera'nın sakatlığında Galatasaray kadrosuna katılan Fatih Öztürk, Hatayspor mücadelesinde yaptığı kritik kurtarışlar ile olumlu sinyaller verdi.



Tecrübeli file bekçisinin hazır görüntüsü teknik heyeti memnun ederken, Muslera dönene kadar Fatih'in birinci kaleci olarak eldivenleri takacağı öğrenildi.



Okan Kocuk ise onun yedeği olacak. Muslera'nın sezonun ikinci yarısında takıma dönmesi bekleniyor.



