Galatasaray'da deplasmanda 10 maç sonra derbi kazandı!

Galatasaray, 20 yıl aradan sonra Fenerbahçe'yi mağlup ederken bir kötü seriye daha son verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Galatasaray'da deplasmanda 10 maç sonra derbi kazandı!
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23 Şubat 2020 23:27
Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1 yenen Galatasaray, 10 maç aradan sonra deplasmanda derbi galibiyetine ulaştı.

Sarı-kırmızılı takım, önemli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı bu kulvarda daha önce deplasmanda yaptığı 10 maçta galip gelememişti.

Galatasaray, 2014-2015 sezonunda, 4 Ocak 2015'te Beşiktaş'ı 2-0 yendiği maçta sonra deplasmanda çıktığı 10 derbi müsabakasından 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetle ayrılmıştı.

Galatasaray, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenerek, deplasmanda derbi kazanamama serisine son verdi.

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