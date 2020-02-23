Galatasaray'da deplasmanda 10 maç sonra derbi kazandı!

Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1 yenen Galatasaray, 10 maç aradan sonra deplasmanda derbi galibiyetine ulaştı.
Sarı-kırmızılı takım, önemli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı bu kulvarda daha önce deplasmanda yaptığı 10 maçta galip gelememişti.
Galatasaray, 2014-2015 sezonunda, 4 Ocak 2015'te Beşiktaş'ı 2-0 yendiği maçta sonra deplasmanda çıktığı 10 derbi müsabakasından 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetle ayrılmıştı.
Galatasaray, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenerek, deplasmanda derbi kazanamama serisine son verdi.
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Sarı-kırmızılı takım, önemli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı bu kulvarda daha önce deplasmanda yaptığı 10 maçta galip gelememişti.
Galatasaray, 2014-2015 sezonunda, 4 Ocak 2015'te Beşiktaş'ı 2-0 yendiği maçta sonra deplasmanda çıktığı 10 derbi müsabakasından 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetle ayrılmıştı.
Galatasaray, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenerek, deplasmanda derbi kazanamama serisine son verdi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın