Galatasaray'a 250 milyon TL kaynak

Bankalar Birliği ile anlaşmasını 5 yıldan 12 yıla çıkaran Galatasaray'ın, yeni yapılandırma sayesinde kasasına 250 milyon TL para girecek

Haber; Sabah
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Galatasaray'a 250 milyon TL kaynak
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20 Ocak 2021 09:31
Galatasaray, uzun süredir uğraştığı Bankalar Birliği anlaşmasını revize etti ve sarı-kırmızılı kulüp, kasasına 250 milyon TL koymaya hazırlanıyor.

Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre; Mevcut anlaşmayı 5 yıldan 12 yıla çıkaran yönetim, borç ödemesini 2030'a kadar yaydı. 2 yıl ana para ödemesiz 9 yıllık yeni yapılandırma sayesinde Galatasaray'a 250 milyon TL sıcak para girişi olacak.

Sezonun ikinci yarısında futbol takımı ödemelerinde sorun yaşamayacak sarı-kırmızılı kulüp, FFP yüzünden bonservis harcaması için satış yapmak zorunda.

Öte yandan Galatasaray Sportif A.Ş.'nin 1 Haziran 2020-30 Kasım 2020 faaliyet raporunda dönem zararı 209.3 milyon TL olarak açıklandı. Derneğin, Sportif A.Ş.'ye borcu ise 1.1 milyar TL'ye yükseldi..


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