Galatasaray, yeni sponsorluk anlaşmasını açıkladı

Galatasaray, Capital Sports Media Limited ile yeni sponsorluk anlaşmasını resmen açıkladı.

Galatasaray, yeni sponsorluk anlaşmasını açıkladı
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06 Ağustos 2020 19:46
Galatasaray, Capital Sports Media Limited ile sponsorluk anlaşması yaptı.

Anlaşmaya göre şirket, 5+5 yıllık sözleşme süresinde maç sırasında vereceği reklamlar üzerinden Galatasaray'a ödeme yapacak. 

Galatasaray'dan yapılan açıklamada; "Şirketimiz ile Capital Sports Media Limited arasında 2020-2021 sezonundan başlamak üzere bir futbol sezonu için maç sırasında 35 dakika olmak üzere saha içi led pano reklamı, iki adet pozisyonda üç boyutlu halı reklamı ve maç öncesi, maç sonrası ve devre arasında olmak üzere toplam 25 dakika scoreboard reklam alanlarının satış hakkı verilmesi hususunda KDV dahil 1.062.000 GBP ücret karşılığında anlaşmaya varılmıştır." denildi.




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