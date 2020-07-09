Caner Erkin sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılacak. Caner Erkin, Beşiktaş Yönetimi'nin sözleşme uzatmama kararı sonrasında menajeri aracılığıyla takım bakmaya başlamıştı.



Fenerbahçe ile Caner Erkin'in daha önce yapılan temaslarda sözlü olarak anlaşmaya vardığı ifade edilmişti. Ancak Mert Hakan Yandaş gelişmesinin ardından taraflar arasındaki mesafenin arttığı ve transferin bu nedenle rafa kaldırıldığı iddia edilmişti. İddiaya göre Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş'a verilen (yıllık 15 milyon TL) parayı duyunca şartlarında iyileşme istedi. Yönetim buna yanaşmayınca tecrübeli sol bek Fenerbahçe ile ipleri kopardı ve Galatasaray ihtimali güçlendi.



Hürriyet'te yer alan habere göre; Yabancı kuralının açıklanmasıyla birlikte bu sezon en az yerli futbolcu kullanan takımlardan biri olan Galatasaray atağa kalktı. Sarı kırmızılılar, Caner Erkin için resmen girişimlere başladı ve ilk görüşme gerçekleşti. Tecrübeli futbolcu anlaşmanın sağlanmasıyla birlikte yıllar sonra Galatasaray'a dönmüş olacak.



Oyuncunun da transfere yeşil ışık yaktığı ifade edildi. Son durumda transferde ibre Galatasaray'a döndü. Caner Erkin'le birlikte Arda Turan'ın da sarı kırmızılı takıma geri dönmesi bekleniyor.



