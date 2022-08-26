Galatasaray ve Beşiktaş'ın ortak hedefi: Paulinho

Transfer çalışmalarında gaza basan Beşiktaş ve Galatasaray, sürpriz bir ismi gündemine aldı.



İki ezeli rakip, Leverkusen forması giyen 22 yaşındaki Brezilyalı sol kanat oyuncusu Paulinho ile ilgileniyor.



Genç yıldızın Alman temsilcisi ile olan sözleşmesi 2023'te sona erecek.



PAULINHO KİMDİR?



15 Temmuz 2000 tarihinde Rio de Janeiro'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Vasco altyapısında başladı. 2018 yılında Alman ekibi Leverkusen'e 18.5 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Sol kanat ve forvet hattında forma giyen genç futbolcu 1.77 cm boyunda.



PİYASA DEĞERİ 11 MİLYON EURO



Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 11 milyon euro... Paulinho, Brezilya'nın alt yaş milli takımlarında da forma giyiyor.









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