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Galatasaray puan cetvelinde zirvede istatistiklerde geride

Galatasaray, istatistiksel verilerde bazı takımların gerisinde kaldı ama lig liderliğini elden bırakmadı. Cim-Bom, atılan ve yenilen gol, şut-isabetli şut, topa sahip olma, pas ve ceza alanında topla buluşma gibi göstergelerde rakiplerinin ardından geldi.

Kaynak: Milliyet
Galatasaray puan cetvelinde zirvede istatistiklerde geride
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15 Ekim 2018 03:34
Galatasaray, geçmiş yıllarda alıştırdığı liderliklerin gerisinde kaldı. Sadece puan cetvelinde ilk sırada bulunan sarı-kırmızılılar, maç verilerinde 4.-5. takım olarak dikkat çekti.

17 golle ligde en çok gol atan iki takım durumunda bulunan Kasımpaşa ve Trabzonspor'un arkasında gelen Cim-Bom (16), kalesinde geride kalan 8 haftada 9 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, en az gol yeme istatistiğinde de Başakşehir (4) ve Bursa'nın (7) arkasında geliyor.

Terim ve ekibini rahatsız eden diğer istatistik ise topu geri kazanma süresinin geçen yıla göre artması... Şu anki verilere göre Galatasaray kaybettiği bir topu 13.1 saniyede geri alıyor.

Bu istatistikte 6. durumda olunması da keyifleri kaçırıyor. İsabetli ortada 8 hafta sonunda 3.9 ortalama ile 10. sırada olunması, bu durumun teknik ekip tarafından milli arada masaya yatırılan noktaların biri oldu. Rakip ceza sahasında topla buluşmada (maç başına 22 ortalama) takımın şu an 5. sırada olması da Terim felsefesiyle yine pek uyuşmuyor. Benzer bir durum şut ve isabetli şut için de geçerli görünüyor. Galatasaray bu verilerde 5 (13.5 ortalama) ve 4. (51.1 ortalama) sırada...

Yine topa sahip olma (55.7 ortalama ile 4.) ve pas istatistiklerinde de (465,1 ortalama ile 5. sırada) Galatasaray zirvede bulunmuyor. Özetle Cim-Bom, hiçbir istatistikte ligin en iyisi olmamasına rağmen en yakın rakibinin önünde 3 puan farklı lider durumda... Terim ve ekibi, milli maçlar için verilen arada bu analizleri masaya yatırıp tabloyu değiştirmeye çalışıyor.

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