Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Hatayspor ile karşılaşan Galatasaray saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada sarı-kırmızılı kulübün Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ye sevkine karar verildiği belirtildi.
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Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada sarı-kırmızılı kulübün Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ye sevkine karar verildiği belirtildi.
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