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Galatasaray, PFDK'ye sevk edildi

Galatasaray Türkiye Kupası'nda Hatayspor'u ağırladığı maçtaki saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Kaynak: AA
Galatasaray, PFDK'ye sevk edildi
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07 Şubat 2019 17:20
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Hatayspor ile karşılaşan Galatasaray saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada sarı-kırmızılı kulübün Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ye sevkine karar verildiği belirtildi.

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