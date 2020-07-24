Galatasaray penaltı bekledi, karar 'devam' oldu

Antalyaspor - Galatasaray maçının 38. dakikasında Galatasaray penaltı bekledi.
Bu dakikada rakip ceza sahasına giren Belhanda, Veysel Sarı ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Hakem Suat Arslanboğa oyunu devam ettirdi ve VAR odasından da tekrar izleme önerisi gelmedi.
Galatasaraylı oyuncular pozisyonun ardından itirazlarda bulunurken, karar değişmedi.
Bu dakikada rakip ceza sahasına giren Belhanda, Veysel Sarı ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Hakem Suat Arslanboğa oyunu devam ettirdi ve VAR odasından da tekrar izleme önerisi gelmedi.
Galatasaraylı oyuncular pozisyonun ardından itirazlarda bulunurken, karar değişmedi.