Galatasaray penaltı bekledi, karar "devam" oldu

Galatasaray, Antalyaspor maçının 38. dakikasında Belhanda'nın yerde kalmasının ardından penaltı kararının çıkmasını talep etti.

Galatasaray penaltı bekledi, karar 'devam' oldu
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24 Temmuz 2020 21:46
Antalyaspor - Galatasaray maçının 38. dakikasında Galatasaray penaltı bekledi.

Bu dakikada rakip ceza sahasına giren Belhanda, Veysel Sarı ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Hakem Suat Arslanboğa oyunu devam ettirdi ve VAR odasından da tekrar izleme önerisi gelmedi.

Galatasaraylı oyuncular pozisyonun ardından itirazlarda bulunurken, karar değişmedi.



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