Galatasaray - Ofspor: İlk 11'ler

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Galatasaray, sahasında TFF 3. Lig ekiplerinden Yeşilyurt D.Ç Ofspor ile karşı karşıya gelecek.
Nef Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak ve mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Galatasaray - Ofspor maçını A Spor canlı yayınlayacak.
İlk 11'ler
Galatasaray
Okan, Dubois, Ross, Metehan, Van Aanholt, Midtsjø, Berkan, Yunus, Mata, Gomis, Seferovic
Ofspor
Mizhat, Ali Osman, Serdar, Bora, Ahmet, Emin, Hamza, Fatih, Miraç, Oktay, Vedat
Galatasaray, 3. turda TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor'u 7-0 yenerek 4. tura yükseldi. Yeşilyurt D.Ç Ofspor ise 3. turda Baynet İnşaat Balıkesirspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek, 4. tur biletini aldı.
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Eleme sistemi
Statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, 5. tura yükselecek.
Maçın 90 dakikası beraberlikle sonuçlandığı takdirde iki devreli uzatma oynanacak, yine eşitlik bozulmazsa penaltı atışlarına geçilecek.
Galatasaray kupayı en fazla kazanan takım
Galatasaray, 18 kezle Türkiye Kupası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanını taşıyor.
Sarı-kırmızılı ekip, 1962-1963, 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında kupayı müzesine götürdü.
Galatasaray toplamda 23 kez final oynarken, 18 kez kazanan taraf oldu.
Nef Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak ve mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Galatasaray - Ofspor maçını A Spor canlı yayınlayacak.
İlk 11'ler
Galatasaray
Okan, Dubois, Ross, Metehan, Van Aanholt, Midtsjø, Berkan, Yunus, Mata, Gomis, Seferovic
Ofspor
Mizhat, Ali Osman, Serdar, Bora, Ahmet, Emin, Hamza, Fatih, Miraç, Oktay, Vedat
Galatasaray, 3. turda TFF 2. Lig ekiplerinden GMG Kastamonuspor'u 7-0 yenerek 4. tura yükseldi. Yeşilyurt D.Ç Ofspor ise 3. turda Baynet İnşaat Balıkesirspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek, 4. tur biletini aldı.
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Eleme sistemi
Statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, 5. tura yükselecek.
Maçın 90 dakikası beraberlikle sonuçlandığı takdirde iki devreli uzatma oynanacak, yine eşitlik bozulmazsa penaltı atışlarına geçilecek.
Galatasaray kupayı en fazla kazanan takım
Galatasaray, 18 kezle Türkiye Kupası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanını taşıyor.
Sarı-kırmızılı ekip, 1962-1963, 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında kupayı müzesine götürdü.
Galatasaray toplamda 23 kez final oynarken, 18 kez kazanan taraf oldu.
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