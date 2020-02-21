Galatasaray, Mustafa Kapı'dan ne kadar kazanacak?

Sözleşmesini uzatmadığı için kadro dışı bırakılan altyapı oyuncusu Mustafa Kapı resmi ayrılık için geri sayıma geçti

Haber; Sabah
Galatasaray, Mustafa Kapı'dan ne kadar kazanacak?
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21 Şubat 2020 09:35
Sözleşmesini uzatmadığı için kadro dışı bırakılan altyapı oyuncusu Mustafa Kapı, resmen ayrılmak için 8 Ağustos'u bekliyor.

Bu tarihte 18 yaşından gün alacak Kapı, istediği kulübe gitme hakkını kazanacak. Kariyerini Avrupa'da sürdürmek isteyen 2002 doğumlu yıldız adayını transfer etmek isteyen yabancı kulüpler, Galatasaray'a 360 bin Euro yetiştirme bedeli ödemek zorunda.

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