Galatasaray, Mustafa Kapı'dan ne kadar kazanacak?

Sözleşmesini uzatmadığı için kadro dışı bırakılan altyapı oyuncusu Mustafa Kapı, resmen ayrılmak için 8 Ağustos'u bekliyor.
Bu tarihte 18 yaşından gün alacak Kapı, istediği kulübe gitme hakkını kazanacak. Kariyerini Avrupa'da sürdürmek isteyen 2002 doğumlu yıldız adayını transfer etmek isteyen yabancı kulüpler, Galatasaray'a 360 bin Euro yetiştirme bedeli ödemek zorunda.
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Bu tarihte 18 yaşından gün alacak Kapı, istediği kulübe gitme hakkını kazanacak. Kariyerini Avrupa'da sürdürmek isteyen 2002 doğumlu yıldız adayını transfer etmek isteyen yabancı kulüpler, Galatasaray'a 360 bin Euro yetiştirme bedeli ödemek zorunda.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın