Galatasaray, marka yıldızlarıyla fark yaratıyor!

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta sonunda liderlik koltuğunda farkı açan Galatasaray, gözünü 5. yıldız hedefine dikti.
Son 2 yılın şampiyonu Aslan, üst üste 3. zaferine ulaşmak istiyor. Sarı-kırmızılılar henüz 10 haftada hem iki ezeli rakibi Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi mağlup etti hem de maç fazlasıyla her ikisine 8 puanlık bir fark attı. Bu hafta ligde BAY geçecek Cimbom, dönüşte kritik Samsunspor maçına çıkacak.
Galatasaray'ın kadro kalitesi de öne çıkıyor. Avrupa'nın 5 büyük liginden yıldızlar kadroya kalite katıyor.
Forvet hattında PSG ve Inter'in eski yıldızı Mauro İcardi, Napoli'den kiralanan Victor Osimhen, yine bir Napoli efsanesi Dries Mertens, Tottenham'dan alınan Davinson Sanchez, Bundesliga'dan Freiburg'dan gelen Sallai, Premier Lig tecrübesi olan Batshuayi ve 2011'de Lazio'dan gelen Muslera öne çıkıyor.
Son 2 yılın şampiyonu Aslan, üst üste 3. zaferine ulaşmak istiyor. Sarı-kırmızılılar henüz 10 haftada hem iki ezeli rakibi Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi mağlup etti hem de maç fazlasıyla her ikisine 8 puanlık bir fark attı. Bu hafta ligde BAY geçecek Cimbom, dönüşte kritik Samsunspor maçına çıkacak.
Galatasaray'ın kadro kalitesi de öne çıkıyor. Avrupa'nın 5 büyük liginden yıldızlar kadroya kalite katıyor.
Forvet hattında PSG ve Inter'in eski yıldızı Mauro İcardi, Napoli'den kiralanan Victor Osimhen, yine bir Napoli efsanesi Dries Mertens, Tottenham'dan alınan Davinson Sanchez, Bundesliga'dan Freiburg'dan gelen Sallai, Premier Lig tecrübesi olan Batshuayi ve 2011'de Lazio'dan gelen Muslera öne çıkıyor.