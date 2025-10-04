Galatasaray: Ligde tam 22 maç!

Sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki son 22 lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi.
Son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisini 1-0 kaybeden Galatasaray, geçen sezondan itibaren ise RAMS Park'ta çıktığı 22 lig maçında yenilmedi. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 18 galibiyet ve 4 beraberlik yaşadı.
Sarı-kırmızılılar, ligde çıktığı son 22 iç saha maçında 56 kez rakip fileleri havalandırırken 18 golü kalesinde gördü.
