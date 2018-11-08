Galatasaray koşmuyor! 4 takımı geçti

Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildiğinde favorilerinden biri olarak gösterildiği D Grubu'nda 4 maç sonunda 4 puanda kalan, önceki gece Almanya'da Schalke'ye de 2-0 kaybederek işini zora soktu. Son 5 resmi maçını da kazanamayan sarı-kırmızılılarda en büyük eleştiri konusu ise bireysel performanslar oldu.Fiziksel olarak sınıfta kalan sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde 32 takım arasında en az mesafe kat eden ekip olurken, dört maçta da son sıraya yerleşti.Önceki akşam Schalke'nin 111.3'lük koşusuna, 102.3 km ile karşılık veren Cimbom, Porto maçında 101,9; Türk Telekom Stadı'nda oynadığı Schalke maçında ise 102,1 km mesafe kat etmişti. Sarı-kırmızılılar, Lokomotiv Moskova maçında ise 100 km'de kalmıştı.Şampiyonlar Ligi'nde koşu mesafesinde dibi gören Galatasaray, ligde ise ancak 14. sıraya adını yazdırabildi. Fatih Terim'in öğrencileri, geride kalan 11 haftada ortalama 105,8 km koşu mesafesine ulaşırken sadece Kayseri, Beşiktaş, Alanya ve Ankaragücü'nü geçebildi. Ligde koşu mesafesinde zirve ise puan tablosunda olduğu gibi yine Başakşehir'e ait (112,8)