Galatasaray - Konyaspor maçının oranları belli oldu!

iddaa risk yönetimi, Galatasaray - Konyaspor maçının iddaa oranlarını belirledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray - Konyaspor maçının oranları belli oldu!
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11 Ekim 2021 16:59
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Konyaspor, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.

Bu maç öncesinde iddaa risk yönetimi iddaa oranlarını da belirledi

Galatasaray'a 1.42 galibiyet oranı veren iddaa risk yönetimi, Konyaspor'un galibiyet oranını 4,80 olarak belirledi. Maçın beraberlik oranı ise 3.40 oldu.


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