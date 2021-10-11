Galatasaray - Konyaspor maçının oranları belli oldu!

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Konyaspor, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.



Bu maç öncesinde iddaa risk yönetimi iddaa oranlarını da belirledi



Galatasaray'a 1.42 galibiyet oranı veren iddaa risk yönetimi, Konyaspor'un galibiyet oranını 4,80 olarak belirledi. Maçın beraberlik oranı ise 3.40 oldu.



