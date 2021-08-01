Galatasaray'ın Juventus'tan Rumen hedefi

Cicaldau'yu kadrosuna katan, Morutan ile de temaslarını sürdüren Galatasaray, Juventus'un Rumen stoperi Radu Dragusin'i de gündemine aldı.

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Galatasaray'ın Juventus'tan Rumen hedefi
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01 Ağustos 2021 10:19
Stoper transferini çok ciddi bir şekilde sürdüren Galatasaray'da adaylar çoğalıyor. Tottenham formasını giyen Tanganga için girişimlerde bulunan Sarı-Kırmızılılar'ın listesine giren son isim Radu Dragusin oldu... Son dönemde Rumen futboluna olan ilgisini artıran yönetim, Juventus formasını giyen genç yıldız için harekete geçme kararı aldı.

2 YIL ÖNCE TRANSFER OLMUŞTU

19 yaşındaki Radu Dragusin 2 yıl önce İtalyan kulübünün altyapısına transfer oldu. Genç futbolcu geçtiğimiz sezonun devre arası A takıma yükseldi. Scout ekibinin uzun süredir takip ettiği bir isim olan Dragusin için Fatih Terim'in de onay verdiği belirlendi. Rumen stoperin Juventus'ta forma giyme şansı çok az olduğu için takımdan ayrılmaya sıcak baktığı da ifade ediliyor.

HEDEF; BONSERVİSİYLE ALABİLMEK

Galatasaray kısa süre içinde Dragusin konusunda resmi girişimlere başlayacak. Sarı-Kırmızılılar'ın ilk planda genç yıldızın bonservisini almak için görüşmelerde bulunacağı belirlendi. 


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