Galatasaray hedefini belirledi!

Süper Lig'de üst üste aldığı 3 galibiyetle koltuğunu sağlamlaştıran ve camiayı birleştiren Okan Buruk yol planını çizdi.
Dünya Kupası arası sonrasında çıkışını sürdürmek isteyen başarılı çalıştırıcının ilk hedefi devreyi zirvede bitirmek.
Bunun için de ilk yarıdaki 5 maçtan da galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Sarı kırmızılılar ligde zirvede yer alan Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde yer alıyor.
Dünya Kupası arası sonrasında çıkışını sürdürmek isteyen başarılı çalıştırıcının ilk hedefi devreyi zirvede bitirmek.
Bunun için de ilk yarıdaki 5 maçtan da galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Sarı kırmızılılar ligde zirvede yer alan Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde yer alıyor.