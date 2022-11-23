Galatasaray hedefini belirledi!

Okan Buruk ilk devrede kalan 5 maçtan da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray hedefini belirledi!
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23 Kasım 2022 08:46
Süper Lig'de üst üste aldığı 3 galibiyetle koltuğunu sağlamlaştıran ve camiayı birleştiren Okan Buruk yol planını çizdi.

Dünya Kupası arası sonrasında çıkışını sürdürmek isteyen başarılı çalıştırıcının ilk hedefi devreyi zirvede bitirmek.

Bunun için de ilk yarıdaki 5 maçtan da galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Sarı kırmızılılar ligde zirvede yer alan Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde yer alıyor. 

 
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