26 Kasım
Kopenhag-Kairat Almaty
1-056'
26 Kasım
Pafos FC-AS Monaco
1-254'
26 Kasım
Sporting CP-Club Brugge
23:00
26 Kasım
E. Frankfurt-Atalanta
23:00
26 Kasım
Atletico Madrid-Inter
23:00
26 Kasım
Olympiakos-Real Madrid
23:00
26 Kasım
Arsenal-Bayern Munih
23:00
26 Kasım
Liverpool-PSV Eindhoven
23:00
26 Kasım
PSG-Tottenham
23:00

Galatasaray HDI Sigorta, derbide Fenerbahçe Medicana'yı yendi

SMS Grup Efeler Ligi'nde 5. hafta derbi karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 mağlup etti.

calendar 26 Kasım 2025 20:43 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2025 21:45
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray HDI Sigorta, derbide Fenerbahçe Medicana'yı yendi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

SMS Grup Efeler Ligi'nin 6. haftasındaki derbide Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 yendi.
 
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
 
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Onur Coşkun
 
Fenerbahçe Medicana: Drzyzga, Ngapeth, Barthelemy, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Mert Matic (Burutay Subaşı,Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Cengiz, Galvez, Kaan Gürbüz, Franca)
 
Galatasaray HDI Sigorta: Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Jaeschke, Doğukan Ulu, Patry, Maar (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Can Koç, Gökçen Yüksel, Onur Günaydı)
 
Setler: 25-22, 22-25, 21-25, 25-17, 16-18
 
Süre: 147 Dakika (29, 33, 30, 29, 26)
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.