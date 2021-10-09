Galatasaray, Gomis gibisini bulamadı!

Galatasaray'da 2017-2018 sezonunda sergilediği başarılı performansla taraftarların gönlünde taht kuran Bafetimbi Gomis'in ardından transfer ettiği forvetlerden istediği katkıyı alamadı.



Bir sezonda 29 kez rakip fileleri sarsarak gol kralı olan tecrübeli yıldızdan sonra gelen golcülerden Mbaye Diagne halen takımda görev almayı sürdürürken 4 sezonda oynadığı 36 maçta 20 gol atarak beklentilerin altında bir görüntü çizdi. Diagne ile birlikte gelen Kostas Mitroglou ise 7 lig maçında 1 gol attı. Yine o yıl gelen Henry Onyekuru kanat oyuncusu olmasına rağmen toplamda 20 gole ulaşarak golcülerden daha verimli bir tablo çizdi.



MUHAMMED'İN 10 GOLÜ BULUNUYOR

2019-2020 sezonunda da hücum hattına Florin Andone, Radamel Falcao ve Adem Büyük gibi golcülerin yanı sıra Ryan Babel de transfer edildi. Andone 2 golde kalırken, Falcao, ligde üç sezonda 19 gole imza attı. Adem 7, Babel ise 12 kez rakip fileleri havalandırdı.



Aslan'ın yeni gol umutları Mustafa Muhammed 10, Halil 4 ve Oğulcan 4 gol kaydederken, Gomis öncesi gelen ve 3 sezon oynayan Eren Derdiyok'un 20 golü bulunuyor.



