Galatasaray, Gomis gibisini bulamadı!

Galatasaray'da bir sezonda 29 gol atarak gol kralı olan yıldız oyuncu sonrası gelen golcülerden Diagne 4 sezonda 20, Falcao ise 3 sezonda 19 gol kaydedebildi

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray, Gomis gibisini bulamadı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ekim 2021 13:19
Galatasaray'da 2017-2018 sezonunda sergilediği başarılı performansla taraftarların gönlünde taht kuran Bafetimbi Gomis'in ardından transfer ettiği forvetlerden istediği katkıyı alamadı.

Bir sezonda 29 kez rakip fileleri sarsarak gol kralı olan tecrübeli yıldızdan sonra gelen golcülerden Mbaye Diagne halen takımda görev almayı sürdürürken 4 sezonda oynadığı 36 maçta 20 gol atarak beklentilerin altında bir görüntü çizdi. Diagne ile birlikte gelen Kostas Mitroglou ise 7 lig maçında 1 gol attı. Yine o yıl gelen Henry Onyekuru kanat oyuncusu olmasına rağmen toplamda 20 gole ulaşarak golcülerden daha verimli bir tablo çizdi.

MUHAMMED'İN 10 GOLÜ BULUNUYOR
2019-2020 sezonunda da hücum hattına Florin Andone, Radamel Falcao ve Adem Büyük gibi golcülerin yanı sıra Ryan Babel de transfer edildi. Andone 2 golde kalırken, Falcao, ligde üç sezonda 19 gole imza attı. Adem 7, Babel ise 12 kez rakip fileleri havalandırdı.

Aslan'ın yeni gol umutları Mustafa Muhammed 10, Halil 4 ve Oğulcan 4 gol kaydederken, Gomis öncesi gelen ve 3 sezon oynayan Eren Derdiyok'un 20 golü bulunuyor.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.