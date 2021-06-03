'Galatasaray Emeklilik Planı' tanıtıldı

Galatasaray, Fiba Emeklilik ve Re-Pie Portföy arasında taraftarlar için tasarlanan Galatasaray Emeklilik Planı'nın tanıtımı yapıldı.



Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen tanıtım programına Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Fiba Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu ve Re-Pie Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Alim Telci katıldı.



Galatasaray ve Türk sporu için önemli bir projeyi hayata geçirdiklerinin belirten Günay, "İlklerin ve enlerin takımı olarak yaklaşık iki yıldır üzerinde çalıştığımız, Türkiye'nin ilk taraftar emeklilik planını hayata geçirerek Türkiye'de ve dünyada birçok kulübe örnek teşkil edecek bir projeye imza attık. Dünya genelinde emeklilik fon büyüklüğünün 50 trilyon dolara ulaştığı gerçeği ve ülkemizde de 2013 yılında uygulanan yüzde 25 devlet katkısıyla birlikte 170 milyar lirayı aşan ve sürekli büyümekte olan emeklilik fonu hacmi dikkate alındığında Galatasaray Emeklilik Planı uzun vadede birçok kazanımları olacak bir proje. Taraftarlarımız Galatasaray Emeklilik Planı'na dahil olduklarında kendileri kazanırken kulüpleri de kazanmış olacak." ifadelerini kullandı.



Günay, bu anlaşmanın bir sponsorluk değiş iş birliği anlaşması olduğunu ve uzun yıllar devam edeceğini vurguladı



Bir basın mensubunun Galatasaray'daki geleceğini sorması üzerine Günay, şöyle konuştu:



"Dursun Özbek zamanında başladım ve 44 ayı doldurdum. Hep yakın çevreme bu sürenin benim için yeterli olduğunu ifade ettim. Galatasaray'a hizmet için sadece yönetim kurulu üyesi olmaya gerek yok. Ümit ediyoruz ki güçlü bir yönetim seçimi kazanacak ve Galatasaray yoluna devam edecek."



Erol Öztürkoğlu ise bu projenin sigorta ve spor camiası için bir ilk olduğunun altını çizerek, "Bireysel emeklilik sektörü hayatımıza dahil olduğundan itibaren büyümesini hep sürdürdü. Bugün işsizlik fonunun 2 katından daha fazla büyüklüğe ulaştı. Taraftarlık söz konusu olduğunda bireylerin kendisinden daha fazla kulüplerini düşündüğünü biliyoruz. Herkes için hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Bu iş birliğinde taraf olmaktan ötürü gurur duyduğunu söyleyen Telci ise Galatasaray taraftarının fonlarını uzman ellerle yönetmeyi amaçladıklarını belirtti.



