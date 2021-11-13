Galatasaray'dan sürpriz kaleci hamlesi!

Fernando Muslera'nın yedeği için kaleci arayışlarına başlayan Galatasaray'la ilgili olarak sürpriz bir iddia gündeme gedi.



Sezon başında Kayserispor'dan 3.5 milyon euro'ya Fransız ekibi Rennes'e giden kaleci Doğan Alemdar, yeni kulübünde hiç oynamadı.



19 yaşındaki file bekçisi için Galatasaray'ın 6 aylık kiralama girişiminde bulunduğu ifade edildi.



Fransız ekibinin, Doğan Alemdar'ın kiralanmasıyla ilgili henüz bir karar vermediği ortaya çıktı.





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