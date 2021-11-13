Galatasaray'dan sürpriz kaleci hamlesi!

Kaleci arayışlarına sürdüren Galatasaray'da Doğan Alemdar gündeme geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan sürpriz kaleci hamlesi!
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13 Kasım 2021 10:52
Fernando Muslera'nın yedeği için kaleci arayışlarına başlayan Galatasaray'la ilgili olarak sürpriz bir iddia gündeme gedi.

Sezon başında Kayserispor'dan 3.5 milyon euro'ya Fransız ekibi Rennes'e giden kaleci Doğan Alemdar, yeni kulübünde hiç oynamadı.

19 yaşındaki file bekçisi için Galatasaray'ın 6 aylık kiralama girişiminde bulunduğu ifade edildi.

Fransız ekibinin, Doğan Alemdar'ın kiralanmasıyla ilgili henüz bir karar vermediği ortaya çıktı.


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