Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray , Kasımpaşa deplasmanına konuk oldu. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maç 3-3 sona erdi.Galatasaray, 12. dakikada Victor Osimhen'in penaltı golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.Kasımpaşa, 52. dakikada Mortadha Ben Ouanes ve 61. dakikada Josip Brekalo ile 2-1 öne geçti.Galatasaray, iki dakikada geri döndü. Sarı-kırmızılılar, 69. dakikada Davinson Sanchez ve 71. dakikada Victor Osimhen'in golleriyle 3-2'lik üstünlüğü buldu.Kasımpaşa, Haris Hajradinovic'in 85. dakikada penaltıdan attığı golle sahadan 3-3'lük eşitlikle ayrıldı.İki takım arasında sezonun ilk yarısındaki maç da 3-3 sona ermişti.Bu sonucun ardından Galatasaray 65, Kasımpaşa 32 puana yükseldi.Galatasaray, ligin bir sonraki haftasında Alanyaspor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa ile Bodrum FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinin ilk 11'ini korudu.Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maça sarı-kırmızılı ekip, Fernando Muslera, Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Roland Sallai, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen ilk 11'iyle başladı.Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Carlos Cuesta, Yusuf Demir, Metehan Baltacı görev bekledi.Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'ndaki TÜMOSAN Konyaspor müsabakasına rotasyonlu bir kadro çıkaran Okan Buruk, Kasımpaşa karşılaşmasıyla ideal 11'ine döndü.Tecrübeli teknik adam, ligin 25. haftasında 0-0 berabere sonuçlanan Fenerbahçe derbisindeki 11'i Kasımpaşa müsabakasında da sahaya sürdü.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezası nedeniyle saha kenarında takımının başında yer alamadı.Ligin 25. haftasındaki Fenerbahçe derbisinden sonra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) 1 maç ceza verdiği tecrübeli teknik adam, soyunma odası ve yedek kulübesine giremedi.Sarı-kırmızılı ekibi Kasımpaşa müsabakasında saha kenarından Buruk'un yardımcısı İrfan Saraloğlu yönetti.Cezasını Kasımpaşa maçında çeken Okan Buruk, 27. haftadaki Corendon Alanyaspor müsabakasında takımın başına dönecek.Kasımpaşa Kulübü, konuk ettikleri Galatasaray'a çiçek verdi.Lacivert-beyazlı kulübün başkan vekili Orhan Yüksel, protokol tribününde sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk'e çiçek takdim etti.Mücadele adeta faulle başladı. Victor Osimhen, karşılaşmanın ilk dakikasında orta alanda Yasin Özcan'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve kısa süreli bir sakatlık yaşadı. Hakem Cihan Aydın, bu faulün ardından henüz 2. dakikada Yasin Özcan'a sarı kart gösterdi.Kasımpaşa, karşılaşmanın 4. dakikasında etkili oldu. Ceza sahasında topla buluşan Brekalo'nun vuruşunda kaleci Fernando Muslera gole izin vermedi.Galatasaray, Kasımpaşa ile oynadığı maçta VAR müdahalesinin ardından penaltı kazandı.Karşılaşmanın 10. dakikasında Victor Osimhen, kaleci Gianniotis ile girdiği mücadelede yerde kaldı ve penaltı bekledi.Hakem Cihan Aydın, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi ve penaltı noktasını gösterdi.Osimhen, 12. dakikada kullandığı penaltıda topu ağlara gönderdi ve Galatasaray'ı 1-0 öne taşıdı.Kasımpaşa, karşılaşmanın 26. dakikasında bu kez Fall ile gole yaklaştı. Sağ kanattan topu taşıyan ve topla birlikte ceza sahasına giren Fall'ın vuruşunu kaleci Fernando Muslera kurtardı.Galatasaray, karşılaşmanın 28. dakikasında etkili oldu. Bu dakikada Sallai'nin rakip ceza sahasına yerden sert ortasında Abdülkerim topa dokundu, kaleci Gianniotis son anda bu topu çeldi.Kasımpaşa - Galatasaray maçının ilk yarısındaki performansı ile dikkat çeken Fernando Muslera, 32. dakikada yine kritik bir kurtarışa imza attı. Bu dakikada Claudio Winck'in ceza sahası dışından şutuna harika bir refleks gösteren Muslera, topu dışarıya göndermeyi başardı.Galatasaray, karşılaşmanın 35. dakikasında etkili geldi. Bu dakikada Sallai'nin kafayla indirdiği topta Gabriel Sara'nın penaltı noktasına yakın noktadan şutu üstten auta çıktı.Galatasaray, Victor Osimhen'in penaltı golüyle Kasımpaşa karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.Kasımpaşa, ikinci yarıya değişiklikle başladı. Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, sarı kartı bulunan Yasin Özcan'ı ikinci yarının başında oyundan aldı ve oyuna Kevin Rodrigıues'i dahil etti.Kasımpaşa, Galatasaray karşısında ikinci yarıya baskılı başladı ve 52. dakikada golü buldu. Bu dakikada Brekalo'nun sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Piatkowski, arka direkte topu kale alanına çevirdi. Ben Ouanes'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve durum 1-1'e geldi.Galatasaray, 57. dakikada arka arkaya tehlikeli pozisyonlar buldu. Bu dakikada Mario Lemina'nın ceza sahası dışından şutunu kaleci Gianniotis kurtardı ve top sağ kanada açıldı. Bu topu alan Barış Alper Yılmaz'ın ortasında Osimhen, ceza sahasında topu göğsüyle kontrol etti. Nijeryalı futbolcunun vuruşunu da kaleci Gianniotis kurtardı.Galatasaray, karşılaşmanın 59. dakikasında bir kez daha Osimhen ile etkili oldu. Bu dakikada Sara'nın sol çizgide serbest vuruştan ortasında ceza sahasında topla buluşan Osimhen'in şutu üstten auta çıktı.Kasımpaşa, karşılaşmanın 61. dakikasında ikinci golü buldu ve Galatasaray karşısında 2-1 öne geçti. Bu dakikada gelişen atakta sol kanatta topla buluşan Josip Brekalo, içe kat etti ve ceza sahasına girdi. Brekalo'nun ceza sahası içinden şutu savunmadan da sekerek ağlara gitti. Kasımpaşa, bu golle Galatasaray karşısında öne geçti.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın 65. dakikasında oyuna müdahalede bulundu. Sarı-kırmızılılarda bu dakikada Roland Sallai yerini Ahmed Kutucu'ya bıraktı.Galatasaray, karşılaşmanın 69. dakikasında skoru 2-2'ye getiren golü attı. Bu dakikada kullanılan serbest vuruşta Gabriel Sara'nın kullandığı topta Davinson Sanchez, yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşu ile durumu 2-2'ye getirdi.Galatasaray, 71. dakikada bir kez daha golü buldu. Bu dakikada Muslera'nın uzun gönderdiği topa hareketlenen Osimhen, savunmanın hatası sonrası kaleci Gianniotis ile karşı karşıya kaldı ve topu ağlara göndererek durumu 3-2 yaptı. Galatasaray, Kasımpaşa karşısında iki dakikada geri dönüşe imza attı.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, skor 3-2'ye geldikten sonra 80. dakikada oyuna bir kez daha müdahalede bulundu. Sarı-kırmızılılarda bu dakikada Carlos Cuesta ve Kaan Ayhan oyuna dahil oldu. Eren Elmalı ve Mario Lemina kenara geldi.Kasımpaşa, karşılaşmanın 84. dakikasında penaltı kazandı. Galatasaray ceza sahasında 82. dakikada yaşanan Can Keleş - Carlos Cuesta pozisyonu sonrası Kasımpaşalı oyuncular penaltı bekledi. Hakem Cihan Aydın, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izlemeye ekrana gitti ve penaltı noktasını gösterdi. Galatasaray'da Fernando Muslera, bu pozisyona itirazları sonrası sarı kart gördü.Kasımpaşa, Galatasaray karşısında 85. dakikada bir kez daha eşitliği buldu. Penaltıda topun başına geçen Haris Hajradinovic, topu ağlara gönderdi ve maç 3-3'e geldi.Kasımpaşa ile Galatasaray arasındaki maçta kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 3-3 sona erdi.4. dakikada sağ kanattan Fall'ın ortasında arka direkte topu kontrol eden Brekalo'nun ceza sahası için sol çaprazında dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Muslera çıkardı.9. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağdan ortasında ön direkte kaleci Gianniotis ile topa hamle yapan Osimhen yerde kaldı. Devam kararı veren hakem Cihan Aydın gelen uyarı sonucu VAR monitörüne giderek pozisyonu yeniden inceledi. Pozisyonda Gianniotis'in faul yaptığına karar veren Cihan Aydın, penaltı noktasını gösterdi.24. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Eren Elmalı'nın ters vuruşunda top sol kanattaki Brekalo'nun önünde kaldı. Oyuncunun ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Muslera kornere çeldi.26. dakikada Gökhan Gül'ün pasıyla savunma arkasına sarkan Fall'ın ceza sahası sağ çaprazında yerden çektiği şutu Muslera kurtardı.28. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Sol kanattan Sallai'nin kale önüne çevirdiği topa boş pozisyonda kayarak dokunan Abdülkerim Bardakcı'nın şutunda kaleci Gianniotis son anda meşin yuvarlağı çıkardı.32. dakikada Hajradinovic'in pasıyla ceza sahası dışı hafif sol çaprazda topla buluşan Winck'in plase vuruşunda kaleci Muslera köşeye giden meşin yuvarlağı son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.Müsabakanın ilk yarısını Galatasaray, 1-0 üstün bitirdi.57. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan içeriye çevirdiği topu ceza sahası dışında kontrol eden Lemina'nın şutunda, kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı uzanarak köşeden çıkardı. Dönen topu önünde bulan Barış Alper'in altıpas gerisine yaptığı ortada Osimhen'in şık hareketlerin ardından yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis, bir kez daha meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına izin vermedi.81. dakikada Kasımpaşa atağında kafalardan seken top arka direğe açılırken Can Keleş, Cuesta ile mücadelesinde yerde kaldı ve hakem Cihan Aydın pozisyonu devam ettirdi. Cihan Aydın gelen uyarı sonucu VAR monitörüne giderek pozisyonu yeniden inceledi. Pozisyonda Cuesta'nın Can Keleş'e faul yaptığına karar veren hakem Cihan Aydın, penaltı noktasını gösterdi.Müsabaka, 3-3 beraberlikle sonuçlandı.Recep Tayyip ErdoğanCihan Aydın, Bersan Duran, Murat Ergin GözütokGianniotis, Winck, Piatkowski, Opoku, Yasin Özcan (Dk. 46 Rodrigues), Ben Ouanes (Dk. 90+1 Cafu), Fall, Gökhan Gül, Hajradinovic, Brekalo (Dk. 77 Can Keleş), Da CostaMuslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (Dk. 90 Yusuf Demir), Eren Elmalı (Dk. 80 Cuesta), Lemina (Dk. 80 Kaan Ayhan), Torreira (Dk. 90 Mertens), Sallai (Dk. 65 Ahmed Kutucu), Sara, Barış Alper Yılmaz, OsimhenDk. 12 (Penaltıdan) ve 71 Osimhen, Dk. 69 Sanchez (Galatasaray), Dk. 52 Ben Ouanes, Dk. 61 Brekalo, Dk. 85 Hajradinovic (Penaltıdan) (Kasımpaşa)Dk. 2 Yasin Özcan, Dk. 6 Ben Ouanes, Dk. 55 Brekalo (Kasımpaşa), Dk. 65 Lemina, Dk. 84 Cuesta (Galatasaray)