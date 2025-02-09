Galatasaray'dan Juanlu Sanchez için yeni teklif!

Galatasaray, Sevilla forması giyen Juanlu Sanchez için girişimlerine devam ediyor.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
GALATASARAY'DAN YENİ TEKLİF
İspanyol basınından Estadio Deportivo'da yer alan habere göre, Galatasaray, 21 yaşındaki futbolcu için Sevilla'nın kapısını yeni bir teklifle çaldı.
11 MİLYON EURO
İlk iki teklifi kabul edilmeyen Galatasaray'ın Sanchez için bu kez bonuslar dahil 11 milyon euro'luk bir teklif yaptığı belirtildi. Sarı-kırmızılıların teklifinin 9 milyon euro'luk kısmının bonservis, 2 milyon euro'nun ise bonus olduğu aktarıldı.
BARCELONA SONRASI KARAR
Galatasaray'dan gelen ilk iki teklifi kabul etmeyen Sevilla ise bu kez sarı-kırmızılılara hemen cevap vermedi. Sevilla, bugün (pazar) ligde Barcelona ile karşı karşıya gelecek. İspanyol temsilcisi, Barcelona maçının ardından 21 yaşındaki futbolcusu için karar verecek ve bu kararını Galatasaray'a iletecek.
SÖZLEŞMESİ, PERFORMANSI
Sevilla ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Juanlu Sanchez'in güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.
Sevilla'da bu sezon 20 maçta süre bulan 21 yaşındaki futbolcu, 3 gol attı ve 3 asist yaptı.
GALATASARAY'DAN YENİ TEKLİF
İspanyol basınından Estadio Deportivo'da yer alan habere göre, Galatasaray, 21 yaşındaki futbolcu için Sevilla'nın kapısını yeni bir teklifle çaldı.
11 MİLYON EURO
İlk iki teklifi kabul edilmeyen Galatasaray'ın Sanchez için bu kez bonuslar dahil 11 milyon euro'luk bir teklif yaptığı belirtildi. Sarı-kırmızılıların teklifinin 9 milyon euro'luk kısmının bonservis, 2 milyon euro'nun ise bonus olduğu aktarıldı.
BARCELONA SONRASI KARAR
Galatasaray'dan gelen ilk iki teklifi kabul etmeyen Sevilla ise bu kez sarı-kırmızılılara hemen cevap vermedi. Sevilla, bugün (pazar) ligde Barcelona ile karşı karşıya gelecek. İspanyol temsilcisi, Barcelona maçının ardından 21 yaşındaki futbolcusu için karar verecek ve bu kararını Galatasaray'a iletecek.
SÖZLEŞMESİ, PERFORMANSI
Sevilla ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Juanlu Sanchez'in güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.
Sevilla'da bu sezon 20 maçta süre bulan 21 yaşındaki futbolcu, 3 gol attı ve 3 asist yaptı.