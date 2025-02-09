Galatasaray'dan Juanlu Sanchez için yeni teklif!

Galatasaray, Juanlu Sanchez için Sevilla'ya son olarak bonuslar dahil 11 milyon euro'luk bir teklifte bulundu. Sevilla, Barcelona maçının ardından 21 yaşındaki futbolcu için kararını Galatasaray'a iletecek.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'dan Juanlu Sanchez için yeni teklif!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Şubat 2025 11:54
Son güncelleme 09 Şubat 2025 11:58
Galatasaray, Sevilla forması giyen Juanlu Sanchez için girişimlerine devam ediyor.

GALATASARAY'DAN YENİ TEKLİF

İspanyol basınından Estadio Deportivo'da yer alan habere göre, Galatasaray, 21 yaşındaki futbolcu için Sevilla'nın kapısını yeni bir teklifle çaldı.

11 MİLYON EURO

İlk iki teklifi kabul edilmeyen Galatasaray'ın Sanchez için bu kez bonuslar dahil 11 milyon euro'luk bir teklif yaptığı belirtildi. Sarı-kırmızılıların teklifinin 9 milyon euro'luk kısmının bonservis, 2 milyon euro'nun ise bonus olduğu aktarıldı.

BARCELONA SONRASI KARAR

Galatasaray'dan gelen ilk iki teklifi kabul etmeyen Sevilla ise bu kez sarı-kırmızılılara hemen cevap vermedi. Sevilla, bugün (pazar) ligde Barcelona ile karşı karşıya gelecek. İspanyol temsilcisi, Barcelona maçının ardından 21 yaşındaki futbolcusu için karar verecek ve bu kararını Galatasaray'a iletecek.

SÖZLEŞMESİ, PERFORMANSI

Sevilla ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Juanlu Sanchez'in güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

Sevilla'da bu sezon 20 maçta süre bulan 21 yaşındaki futbolcu, 3 gol attı ve 3 asist yaptı.

*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery