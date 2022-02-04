Galatasaray'dan Emre Akbaba için Alanyaspor'a ret

Aytemiz Alanyaspor'da gösterdiği performansla manşetleri süsleyen Emre Akbaba'da sürpriz transfer gelişmesi yaşandı. Akdeniz ekibi, 1 yıllığına Galatasaray'dan kiraladığı Emre Akbaba'nın bonservisi için Sarı-Kırmızılıların kapısını çaldı.



EMRE AKBABA TEKLİFİ ANINDA REDDEDİLDİ



Ancak Galatasaray yönetimi, Alanyaspor'dan gelen bu teklifi hiç düşünmeden reddetti. Sarı-Kırmızılılar, başarılı futbolcuyu gelecek sezon kesinlikle takımda tutmak istiyor. Emre Akbaba, dönemin teknik direktörü Fatih Terim'in gözünden düşmüş ve Akdeniz ekibine kiralanmıştı.



10 GOL, 4 ASİST



Emre Akbaba Alanyaspor formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 20 maçta 10 gol, 4 asistlik müthiş bir performans sergiledi. 29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 3 milyon euro seviyelerinde.





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