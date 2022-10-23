Galatasaray'dan Ali Palabıyık'a tepki

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın bitiminde gergin anlar yaşandı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, maçın son dakikasında ve bitiminde, karşılaşmanın orta hakemi Ali Palabıyık'a tepki gösterdi.
Galatasaraylı taraftarlar, sosyal medyada da hakem Ali Palabıyık'a yönelik sert eleştirilerde bulundu.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, maçın son dakikasında ve bitiminde, karşılaşmanın orta hakemi Ali Palabıyık'a tepki gösterdi.
Galatasaraylı taraftarlar, sosyal medyada da hakem Ali Palabıyık'a yönelik sert eleştirilerde bulundu.
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