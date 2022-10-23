Galatasaray'dan Ali Palabıyık'a tepki

Galatasaray taraftarları, Alanyaspor maçının hakemi Ali Palabıyık'a tepki gösterdi. Detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Ali Palabıyık'a tepki
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23 Ekim 2022 22:10
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın bitiminde gergin anlar yaşandı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, maçın son dakikasında ve bitiminde, karşılaşmanın orta hakemi Ali Palabıyık'a tepki gösterdi.

Galatasaraylı taraftarlar, sosyal medyada da hakem Ali Palabıyık'a yönelik sert eleştirilerde bulundu.

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