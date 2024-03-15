Galatasaray'da Ziyech'e uyarı: 'Sakın sakatlanma'

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Hakim Ziyech, Fas Milli Takımı'nın Moritanya ve Angola ile oynayacağı hazırlık maçlarına davet edildi.
Afrika Kupası'ndan sakat dönen deneyimli oyuncunun iyileştikten sonra milli takıma çağrılması Galatasaray teknik heyetini endişelendirdi.
Bu gelişme üzerine Hakim Ziyech'in teknik heyet tarafından, "Ligde çok kritik bir döneme girdik ve sana da ihtiyacımız olacak" denilerek uyarıldığı öğrenildi.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 15 resmi maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 4 gol 2 asistlik performans gösterdi.
Afrika Kupası'ndan sakat dönen deneyimli oyuncunun iyileştikten sonra milli takıma çağrılması Galatasaray teknik heyetini endişelendirdi.
Bu gelişme üzerine Hakim Ziyech'in teknik heyet tarafından, "Ligde çok kritik bir döneme girdik ve sana da ihtiyacımız olacak" denilerek uyarıldığı öğrenildi.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 15 resmi maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 4 gol 2 asistlik performans gösterdi.