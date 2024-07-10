Galatasaray'da yeniden Hojbjerg! Menajeriyle temasa geçildi

Takımın eksik parçalarını tamamlamak için çalışan Galatasaray, harıl harıl yeni orta sahasını arıyor.
Okan Buruk'un istediği profile uyan oyuncularla temasa geçen sarı-kırmızılılar, şu ana kadar olumlu sonuç alamadı.
Görüşülen isimlerin değerli olması, EURO 2024'ün devam etmesi ve oyuncuların tüm teklifleri dinlemek istemesi gibi sebeplerle listedekilerle henüz bir anlaşma olmadı.
Yıldızlarla ortak noktada buluşamayan Galatasaray, rotayı bir ke daha eski göz ağrısına kırdı: Pierre-Emile Hojbjerg...
KAMPA YETİŞEBİLİR
Tottenham forması giyen 28 yaşındaki orta sahayla daha önce bir görüşme gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, 'Tüm teklifleri dinlemek istiyorum. EURO 2024 sonrasında görüşelim' yanıtı almıştı.
Bunun üzerine transferi beklemeye alan Galatasaray, bir kez daha harekete geçme kararı aldı.
Atletico Madrid ve Borussia Dortmund'la adı anılan yıldız için 8 milyon euro'yu gözden çıkartan yönetim, maaş taleplerini de karşılamaya hazır.
Bu hafta içinde Hojbjerg'in menajeriyle yeniden masaya oturması beklenen sarı-kırmızılılar, transferi bitirerek kampa yetiştirmeyi hedefliyor.
PIERRE-EMILE HOJBJERG KİMDİR?
Pierre-Emile Hojbjerg, 5 Ağustos 1995'te Danimarka'nın Kopenhag kentinde dünyaya geldi. Futbola Boldklubben Skjold altyapısında başladı. Kopenhag, Bröndby, Bayern Münih altyapılarında forma giydikten sonra 2013 yazında A takıma yükseldi.
Sırasıyla Augsburg ve Schalke'ye kiralanan Hojbjerg, 2016 yazında 15 milyon Euro'ya Southampton'ın yolunu tuttu.
4 yıl burada top koşturan Danimarkalı orta saha 2020 yazında ise 16.6 milyon Euro bonservis bedeliyle Tottenham'a transfer oldu.
İngiliz ekibiyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro...
Okan Buruk'un istediği profile uyan oyuncularla temasa geçen sarı-kırmızılılar, şu ana kadar olumlu sonuç alamadı.
Görüşülen isimlerin değerli olması, EURO 2024'ün devam etmesi ve oyuncuların tüm teklifleri dinlemek istemesi gibi sebeplerle listedekilerle henüz bir anlaşma olmadı.
Yıldızlarla ortak noktada buluşamayan Galatasaray, rotayı bir ke daha eski göz ağrısına kırdı: Pierre-Emile Hojbjerg...
KAMPA YETİŞEBİLİR
Tottenham forması giyen 28 yaşındaki orta sahayla daha önce bir görüşme gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, 'Tüm teklifleri dinlemek istiyorum. EURO 2024 sonrasında görüşelim' yanıtı almıştı.
Bunun üzerine transferi beklemeye alan Galatasaray, bir kez daha harekete geçme kararı aldı.
Atletico Madrid ve Borussia Dortmund'la adı anılan yıldız için 8 milyon euro'yu gözden çıkartan yönetim, maaş taleplerini de karşılamaya hazır.
Bu hafta içinde Hojbjerg'in menajeriyle yeniden masaya oturması beklenen sarı-kırmızılılar, transferi bitirerek kampa yetiştirmeyi hedefliyor.
PIERRE-EMILE HOJBJERG KİMDİR?
Pierre-Emile Hojbjerg, 5 Ağustos 1995'te Danimarka'nın Kopenhag kentinde dünyaya geldi. Futbola Boldklubben Skjold altyapısında başladı. Kopenhag, Bröndby, Bayern Münih altyapılarında forma giydikten sonra 2013 yazında A takıma yükseldi.
Sırasıyla Augsburg ve Schalke'ye kiralanan Hojbjerg, 2016 yazında 15 milyon Euro'ya Southampton'ın yolunu tuttu.
4 yıl burada top koşturan Danimarkalı orta saha 2020 yazında ise 16.6 milyon Euro bonservis bedeliyle Tottenham'a transfer oldu.
İngiliz ekibiyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro...