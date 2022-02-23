Galatasaray'da stopere Alexis Perez hamlesi

ATAKLARI BAŞLATIYOR

En fazla başarılı uzun top atan stoper: 130

En fazla kilit pas veren stoper: 8

En fazla top kapan stoper: 56

En çok top çalan ikinci stoper: 41

En fazla pas engelleyen 2. stoper: 17

En fazla şut engelleyen 3. stoper: 23

En fazla uzaklaştırma yapan 4. stoper: 103

En fazla şut çeken 5. stoper: 17.

G.Saray'da göreve gelen sportif direktör Pasquale Sensibile transfer çalışmaları için kolları sıvadı. Bir yandan eksik bölgeler için çalışma yaparken bir yandan da takımdan ayrılma ihtimali bulunan futbolcuların boşluğunun doldurulması için hazırlık yapıyor. Marcao ile İtalya ve İngiltere'den bazı takımlar ciddi bir şekilde ilgileniyor.İyi bir teklif gelirse transfere kaynak yaratmak için gönderilmesi planlanıyor. Bu nedenle Sensibile, Marcao için alternatifler üzerinde çalışıyor. Gündeme gelen isimlerden birisi de bu sezon Giresunspor formasıyla iyi bir performans gösteren Kolombiyalı stoper Alexis Perez... 27 yaşındaki oyuncu tam da Torrent'in istediği özelliklere sahip bir stoper olarak öne çıkıyor.Lanus'tan bedelsiz olarak Giresun'a katılan Alexis Perez, bu sezon 23 maça çıkarken 1 asistlik de skor katkısı yaptı. 27 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu, stoperler arasında en fazla uzun top atan ve takımı atağa kaldıran isim...