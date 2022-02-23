Galatasaray'da stopere Alexis Perez hamlesi

Spor Toto Süper Lig'de iyi bir grafik çizemeyen Galatasaray'da gelecek sezon transfer çalışmaları devam ediyor... Marcao'ya gelen teklifler nedeniyle stoper arayan Cimbom, Giresun'dan Alexis Perez'i takibe aldı. Sezon sonunda Karadeniz ekibine teklif yapılacak. İşte Perez'in öne çıkan özellikleri ve tüm detaylar...

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da stopere Alexis Perez hamlesi
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23 Şubat 2022 12:08
G.Saray'da göreve gelen sportif direktör Pasquale Sensibile transfer çalışmaları için kolları sıvadı. Bir yandan eksik bölgeler için çalışma yaparken bir yandan da takımdan ayrılma ihtimali bulunan futbolcuların boşluğunun doldurulması için hazırlık yapıyor. Marcao ile İtalya ve İngiltere'den bazı takımlar ciddi bir şekilde ilgileniyor.

İyi bir teklif gelirse transfere kaynak yaratmak için gönderilmesi planlanıyor. Bu nedenle Sensibile, Marcao için alternatifler üzerinde çalışıyor. Gündeme gelen isimlerden birisi de bu sezon Giresunspor formasıyla iyi bir performans gösteren Kolombiyalı stoper Alexis Perez... 27 yaşındaki oyuncu tam da Torrent'in istediği özelliklere sahip bir stoper olarak öne çıkıyor.

ATAKLARI BAŞLATIYOR

Lanus'tan bedelsiz olarak Giresun'a katılan Alexis Perez, bu sezon 23 maça çıkarken 1 asistlik de skor katkısı yaptı. 27 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu, stoperler arasında en fazla uzun top atan ve takımı atağa kaldıran isim...

İşte Perez'in ligde öne çıkan özellikleri:

  • En fazla başarılı uzun top atan stoper: 130
  • En fazla kilit pas veren stoper: 8
  • En fazla top kapan stoper: 56
  • En çok top çalan ikinci stoper: 41
  • En fazla pas engelleyen 2. stoper: 17
  • En fazla şut engelleyen 3. stoper: 23
  • En fazla uzaklaştırma yapan 4. stoper: 103
  • En fazla şut çeken 5. stoper: 17.
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