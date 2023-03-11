Galatasaray'da solun favorisi Adekugbe!

Sezonun ilk yarısında sol bek sıkıntısı yaşayan Galatasaray, Sam Adekugbe'yi transfer etmişti. Okan Buruk Kasımpaşa maçı için kararını verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da solun favorisi Adekugbe!
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11 Mart 2023 11:52
Deprem felaketi sonrasında 'yardım transferi' kapsamında G.Saray, ligden çekilen Hatayspor'dan Sam Adekugbe'yi renklerine bağlamıştı.

Kanadalı sol bek oyuncusu bugünkü Kasımpaşa mücadelesinde Leo Dubois ve Kazımcan Karataş'ın önünde görünüyor.

Statü gereği yabancı sayılmayacak olan 28 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa karşısında ilk defa bir resmi karşılaşmada parçalı formayı taşıyacak.

Sam Adekugbe deprem felaketine kadar Hatayspor'un ligde 18 maçında forma giymişti. Gol veya asist üretememişti. 4 defa sarı kartla cezalandırılmıştı. 

 
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