Galatasaray'da Sallai etkisi!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un bu sezonki jokeri Roland Sallai, Eyüpspor karşısında da deneyimli teknik adamı yüzüstü bırakmadı.
SAVUNMA VE HÜCUMDA ETKİN
Teknik direktör Okan Buruk'un kanattan sağ beke yerleştirdiği Sallai bu bölgeyi çok iyi benimsedi. Savunma kısmında önemli hamlelerde bulunan Macar futbolu, bir çok kez hücuma çıkarak takım arkadaşlarına servis yaptı.
Macar yıldız, bu sezon 5 maçta görev aldı ve 2 asist kaydetti.
