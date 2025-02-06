Galatasaray'da Przemyslaw Frankowski gelişmesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Lens forması giyen Przemyslaw Frankowski'yi gündemine aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'da Przemyslaw Frankowski gelişmesi
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06 Şubat 2025 16:30
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sağ bek hamlesi için kollarını sıvadı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray'ın gündemine aldığı Polonyalı sağ bek Przemysław Frankowski için Lens kulübü, Galatasaray'dan 7 milyon euro istedi.

SANCHEZ DE GÜNDEMDE

Kulübüne Galatasaray'a gitmek istediğini ileten Polonyalı oyuncu için girişimlerini sürdüren Galatasaray, Sevilla ile de Juanlu Sanchez için görüşmelerde bulunuyor.

Galatasaray, transfer dönemi sona ermeden 21 yaşındaki Juanlu Sanchez ve 29 yaşındaki Przemysław Frankowski ikilisinden birini kadrosuna katmak istiyor.

PERFORMANSLARI

Bu sezon Sevilla formasıyla 20 resmi maça çıkan 21 yaşındaki Juanlu Sanchez, bu maçlarda 3 gol 3 asistlik performans gösterdi.

Lens formasıyla bu sezon 21 maça çıkan Przemysław Frankowski ise 5 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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