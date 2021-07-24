Galatasaray'da ödemeler ağustosta

Borçsuzluk kağıdı alınmasına rağmen bazı ödemelerin içinde kaldığı öğrenilirken Galatasaray'da yönetimin ağustos ayının başında sorunu tamamen çözeceği öğrenildi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da ödemeler ağustosta
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24 Temmuz 2021 10:49
Galatasaray'da futbolculardan geçen ay borçsuzluk kağıdı alınmasına karşın bazı ödemelerin içinde kaldığı ve yönetimin ağustos ayının başında sorunu tamamen çözeceği öğrenildi.

Böylece sezon öncesi oyuncuların geçen sezondan kalan tüm ödemelerinin yapılacağı belirtildi.

Teknik Direktör Fatih Terim'in de futbolcuların ödemelerinin zamanında yapılması konusunda yeni yönetime düşüncelerini aktardığı bildirildi.


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