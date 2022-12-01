Galatasaray'ın bu sezon kurduğu iddialı kadro, taraftarı da heyecanlandırdı. Bu nedenle Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadı'nda 45 bin ortalamaya oynayan sarı-kırmızılılar localarda adeta para bastı.Stattaki 192 locanın tamamı tükenirken buradan yaklaşık 150 milyon lira kulübün kasasına girdi. Localardaki en düşük koltuk fiyatının 65 bin lira olduğu ve toplamda bin 980 adet koltuk bulunduğu bildirildi. Ayrıca loca sahiplerine kapasitenin yüzde 50'si oranında bilet alabilme imkanının verilmesinin de, gelir artışında önemine dikkat çekildi. Sezon başında 41 bin kombine satan sarı-kırmızılılarda maç günleri sınırlı sayıda bilet satışı yapılabiliyor. 4 bin VIP biletten 2 bin 500'ünün sezon başında satıldığı öğrenildi.Beşiktaş derbisinde kalan bin 500 VIP biletin tanesinin 5 bin liradan satışa çıkarıldığı ve hepsinin satıldığı belirtildi. Böylece sadece bu maçta, VIP biletlerinden, ekstradan 7.5 milyon lira kasaya girdiği bildirildi.TheStadiumBusiness Tasarım ve Geliştirme Ödülleri sahiplerini buldu. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadı, Guinness dünya rekoruna sahip çatı güneş enerjisi santraliyle yılın inovasyon ödülüne layık görüldü. 19 jürinin oylarıyla karar verilen ödüllerde, sarı-kırmızılıların futbol mabedi, Sidney'deki Installation of Allianz Stadium, Arjantin'deki Estadio Mas Monumental, Nokia Arena, Freiburg ve T-Mobile Park projelerinin önüne geçerek, farkındalık yaratan proje olarak lanse edildi.